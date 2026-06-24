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廣州港式餐廳爆當眾宰貓 「血濺得到處都是」引眾怒

中國新聞組／北京24日電
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因為殺貓事件，涉事門店遭暫停營業。（取材自羊城晚報）
因為殺貓事件，涉事門店遭暫停營業。（取材自羊城晚報）

廣州海珠區標榜香港老字號的「潮園·香港牛腩粉麵（江南西店）」，近日遭食客爆料有店員在餐廳大廳當眾宰殺流浪貓，導致現場血跡遍地。事件曝光後引發網民極大憤怒，海珠區市場監督管理局隨後介入，以涉嫌違反食品安全相關規定依法予以立案調查，監管人員責令店鋪全面消毒、暫停營業。

羊城晚報報導，這起引發大批網民發帖「避雷」的事件起源於本月2日，有食客在食評App「大眾點評」留言，指用餐時目睹店員在大廳宰殺流浪貓，「血濺得到處都是」，隨後更將貓拖入後廚，令人極度不適。

店方隨後證實，被指殺貓的員工是剛入職不久的廚房雜工，私自將貓拿來店裡處理並帶回家食用，目前該員工已被解僱，門店也已即時消毒。

隨後一名自稱是門店老闆的人在小紅書回應表示：「雖然賣牛但都不會在自家店舖殺，更何況容許員工在自己的店舖裡殺害小動物，我本身是香港人，香港虐待小動物是犯法的。」

報導指出，事件風波持續發酵，社交平台上相關話題互動量破2萬次。大眾點評上有關該店的資訊、評分均已遭無法查看，但仍有網民搜尋關聯頁面湧入刷一星負評，憤怒留言「趕緊倒閉吧，老闆虐殺流浪貓」、「後廚殺貓！堅決抵制！」

明報記者走訪該門店營業現況，店員22日曾坦言「今天還沒有一位客人」，生意大受影響。

海珠區市監局工作人員表示，經執法人員全面排查後廚操作間、食材儲存區與菜單廣告，現場並未檢獲貓肉及相關食材，也未發現相關菜品。不過昨午市監局工作人員再度到店檢查，已正式責令該店暫停營業。

廣州食客在眾點評APP上曝光店內廚師在大廳當眾宰殺流浪貓。（取材自大眾點評）
廣州食客在眾點評APP上曝光店內廚師在大廳當眾宰殺流浪貓。（取材自大眾點評）

精華 FAQ

  • 事件發生於廣州海珠區的「潮園·香港牛腩粉麵（江南西店）」。有食客在大眾點評爆料，指店員在餐廳大廳宰殺流浪貓，因而掀起大量負評與抵制聲浪。

  • 店方表示涉事員工是新入職廚房雜工，已被解僱，門店也立即消毒；海珠區市監局則以涉嫌違反食品安全規定立案，並責令店鋪全面消毒、暫停營業。

  • 因為食客目睹在餐廳大廳當眾宰貓，還有血跡遍地並拖入後廚的描述，畫面極度衝擊，引發衛生與虐待動物疑慮，社群平台因此出現大量憤怒留言。

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