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「差13分鐘保險生效」浙江男開特斯拉突飆110公里撞成廢鐵

中國新聞組／北京24日電
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圖為涉事轎車。(取材自181黃金眼)
圖為涉事轎車。(取材自181黃金眼)

浙江紹興秦先生日前因保險到期，開著僅行駛1萬多公里的特斯拉Model 3前往辦理續保。他在當天下午3點30分辦妥交強險，該保險需半小時後才生效，不料僅過17分鐘(下午3點47分左右)，秦先生在返家途中便發生嚴重車禍，導致車輛報廢，並波及路邊車輛與施工圍擋，因保險尚未生效恐需承擔全責。秦先生堅稱是車子電控系統故障導致「踩煞車變飆車」，特斯拉客服則回應後台數據未見煞車異常，質疑是車主操作不當。  

181黃金眼報導，秦先生表示，他沒有保商業保險，交強險買完是3點30分，交強險的話是半個小時之後生效。然後他在上虞區三環橋下橋的時候，踩了下剎車車子竟然飆起來了，最高飆到110km/h。他為了閃避前方紅燈等停的前車，跟地鐵的圍擋刮擦了三十多米，還把路邊一輛停著的車也撞了，最後車子才停下來。

事故監控畫面顯示，車輛衝出路口前煞車燈一直亮起，隨後撞上圍擋與路邊車輛停下。事故造成秦先生皮膚擦傷，特斯拉報廢，被撞車輛維修費約9萬元人民幣(約1.3萬美元)。  

擁有20年駕齡的秦先生強調，車輛為雙踏板，他認為是電控系統出問題，導致「踩了煞車後傳導到油門」。他向特斯拉索賠。特斯拉客服熱線與官方隨後回應，事發前未發現制動系統異常，後台數據顯示車主腳踩在油門上，判定為操作不當，但承諾會積極配合相關部門後續調查。

精華 FAQ

  • 秦先生下午3點30分辦妥交強險，但保險需半小時後才生效；他在3點47分左右返家途中出事，距離生效時間僅差約13分鐘。

  • 車輛先擦撞地鐵圍擋約三十多米，再撞上路邊停放車輛後才停下，特斯拉因此報廢，被撞車輛維修費約9萬元，秦先生本人也有擦傷。

  • 秦先生主張是電控系統故障，導致踩煞車後車輛反而暴衝；特斯拉則表示後台數據未見煞車異常，反而顯示車主踩在油門上，認定可能是操作不當。

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