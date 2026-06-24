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「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生

中國新聞組／即時報導
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韋姓男子透過DNA鑑定發現，三個女兒都非自己親生。（取材自封面新聞）
韋姓男子透過DNA鑑定發現，三個女兒都非自己親生。（取材自封面新聞）

陝西一名韋姓男子（化姓）近日因看到網路上有關「孩子非親生」的新聞後，聯想到妻子多年來對家庭及子女的異常態度，遂私下委託進行DNA親子鑑定；結果顯示，自己撫養多年的大女兒及未滿1歲的雙胞胎女兒均與他沒有血緣關係。韋男目前已向法院提起離婚訴訟，並要求妻子返還多年撫養支出及精神損害賠償，案件已獲陝西省漢中市南鄭區人民法院受理。

封面新聞報導，現年31歲的韋先生長年在浙江寧波工作生活，2017年與同齡妻子相識相戀，女方懷孕後兩人結婚，隔年生下大女兒。2025年，妻子再度產下雙胞胎女兒。

韋先生表示，近年來發現妻子的行為異常，不僅經常以求職面試、陪伴閨蜜等理由外出，還曾被家人目擊與陌生男子同行，甚至疑似刻意拔除家中監控設備及行車紀錄器，讓他心生懷疑。然而在家人勸說下，他仍選擇維持婚姻關係，希望給孩子一個完整家庭。

今年4月，韋先生看到網路上多起孩子非親生的新聞，讓他決定DNA鑑定，「這些謊言結合過往疑點，又看到很多孩子非親生的新聞，於是有了查一查親子鑑定的想法。」他先將自己與雙胞胎女兒的生物樣本送往鑑定機構檢測，結果顯示雙胞胎均非其親生骨肉。

韋先生隨後又將大女兒的樣本送驗，結果同樣顯示雙方不存在生物親子關係。為排除誤差可能，他先後要求複驗並補送樣本進行第四次檢測，最終四份鑑定報告結果一致，確認三名女兒皆非其親生。

得知結果後，韋先生曾嘗試與妻子協商解決，但對方否認鑑定結果真實性，認為報告不具可信度，並表示僅接受司法鑑定結論。雙方溝通未果後，韋先生決定透過法律途徑處理。

對於丈夫的指控，韋妻表示，雙方婚姻期間確實存在矛盾，但事件真相仍有待法院認定，「他說的內容，真假如何我不想多說，他如果起訴，一切自有法院判決。」

對於三個孩子是否與韋先生有血緣關係，韋妻則表示，「那家鑑定機構我不知道他是在哪裡找的，我只看司法鑑定結果。」

韋先生委任律師指出，當事人除請求解除婚姻關係外，也要求女方返還多年來因欺瞞所產生的生活費、教育費、奶粉費等撫養支出，並主張精神損害賠償。律師認為，若女方明知孩子並非男方親生卻刻意隱瞞，恐涉及欺詐性撫養，不僅造成財產損失，也侵害配偶身分及人格尊嚴，符合民事侵權求償要件。

目前案件已由陝西省漢中市南鄭區人民法院受理，案由列為「侵權責任糾紛」。

精華 FAQ

  • 他原本因家人勸說而維持婚姻，但看到多起孩子非親生新聞後，聯想到妻子長期外出、疑似移除監控等異常行為，才決定私下送驗。

  • 先驗雙胞胎女兒，再驗大女兒，之後又複驗補樣共四次，結果都一致，確認三名女兒與韋先生均不存在生物親子關係。

  • 他已向法院提起離婚訴訟，並要求妻子返還多年撫養支出、教育與奶粉費用，同時主張精神損害賠償，案件已被受理。

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