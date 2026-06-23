我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

14歲國足明日之星 比賽中遭「成年人對手」毆打致骨折

中國新聞組／北京23日電
中國U15國家少年足球隊主力中場、年僅14歲的足球員張皓燁，21日遭對手毆打。（...
中國U15國家少年足球隊主力中場、年僅14歲的足球員張皓燁，21日遭對手毆打。（取材自廣東銘途足球俱樂部）

中國U15國家少年足球隊（國少隊）主力中場、年僅14歲的青年球員張皓燁，於21日代表「廣東銘途U16青訓梯隊」在廣州大學城與「湘超張家界市代表隊」進行友誼賽時，場上因判罰摩擦爆發衝突。張皓燁上前勸架，竟遭張家界隊多名成年球員圍毆施暴。事發後施暴者集體逃離球場，廣東銘途俱樂部當即報警並發表嚴正聲明，強調「絕不接受任何形式的道歉、調解與妥協」，堅決追責到底。

網易報導，涉事的湘超張家界隊是一支由成年與未成年球員混合組成的隊伍，近期正於廣東進行為期10天的封閉式集訓。比賽期間，雙方因言語爭執升級為肢體衝突，隨後演變成張家界隊成年球員對廣東銘途未成年球員的集體圍毆。

中國U15國家少年足球隊主力中場、年僅14歲的足球員張皓燁，21日遭對手毆打。圖...
中國U15國家少年足球隊主力中場、年僅14歲的足球員張皓燁，21日遭對手毆打。圖為事發現場。（視頻截圖）

傷勢最重的張皓燁年僅14歲，是中國2011年齡段的頂尖足球新星，今年4月才以先發中場身分，幫助U15國足在「國家之杯」中以2比0擊敗義大利U15國家隊，正處於職業生涯技術定型的黃金窗口期。然而在此次暴力事件中，他不僅右手第五掌骨遠段骨折（小指骨折），頭部、鼻部、腹部及全身多處軟組織挫傷，隱私部位甚至遭到惡意踢踹，身心受到雙重重創。

事件引發社會輿論強烈譴責。廣東銘途俱樂部於22日凌晨發表嚴正聲明，痛批對手作為成年隊伍，本應恪守體育道德並做好表率，卻對青少年球員實施惡意毆打，嚴重踐踏競技道德。俱樂部強調，目前已完整留存賽事影片與現場證言，將透過法律途徑維權，絕不妥協。

針對此惡性事件，湖南省足球協會於22日發布聲明回應，已暫停涉事人員參加湖南省內的一切足球活動。張家界市足球協會也通報表示深表遺憾，並已第一時間派員赴廣州調查。目前，當地公安機關已正式介入調查，將依法追究涉案人員的法律責任。

精華 FAQ

  • 他在代表廣東銘途U16青訓梯隊參加友誼賽時，因場上判罰與言語摩擦引發衝突，之後遭張家界隊多名成年球員圍毆施暴。

  • 他右手第五掌骨遠段骨折，並有頭部、鼻部、腹部及多處軟組織挫傷，報導還指其隱私部位遭惡意踢踹，傷勢與心理衝擊都相當嚴重。

  • 廣東銘途已報警並保存影片與證言，表態拒絕和解；湖南省足協暫停涉事人員參與省內足球活動，警方也已介入調查追究責任。

上一則

37萬全新LEXUS貼膜時被撞…掉價7萬 店家：要告就告

下一則

來自江蘇的「超級駭客」、太子集團核心人物胡石在日落網

延伸閱讀

下體也被攻擊 中國14歲足球新星被成人球員暴毆至骨折

下體也被攻擊 中國14歲足球新星被成人球員暴毆至骨折
世界盃╱摩洛哥18歲少年 令巴西中場盡失鋒芒

世界盃╱摩洛哥18歲少年 令巴西中場盡失鋒芒
世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損

世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損
灣區青少年足球菁英化 中產難負擔

灣區青少年足球菁英化 中產難負擔

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
前「東張西望」外景主持人黃穎君獲環球夫人獎，成為香港首位獲得此殊榮的女性。（取材自Instagram）

香港第一人 TVB前主持人離巢4年變學霸 勇獲環球夫人獎

2026-06-16 22:11

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區