14歲國足明日之星 比賽中遭「成年人對手」毆打致骨折

中國U15國家少年足球隊主力中場、年僅14歲的足球員張皓燁，21日遭對手毆打。（取材自廣東銘途足球俱樂部）

中國U15國家少年足球隊（國少隊）主力中場、年僅14歲的青年球員張皓燁，於21日代表「廣東銘途U16青訓梯隊」在廣州大學城與「湘超張家界市代表隊」進行友誼賽時，場上因判罰摩擦爆發衝突。張皓燁上前勸架，竟遭張家界隊多名成年球員圍毆施暴。事發後施暴者集體逃離球場，廣東銘途俱樂部當即報警並發表嚴正聲明，強調「絕不接受任何形式的道歉、調解與妥協」，堅決追責到底。

網易報導，涉事的湘超張家界隊是一支由成年與未成年球員混合組成的隊伍，近期正於廣東進行為期10天的封閉式集訓。比賽期間，雙方因言語爭執升級為肢體衝突，隨後演變成張家界隊成年球員對廣東銘途未成年球員的集體圍毆。

中國U15國家少年足球隊主力中場、年僅14歲的足球員張皓燁，21日遭對手毆打。圖為事發現場。（視頻截圖）

傷勢最重的張皓燁年僅14歲，是中國2011年齡段的頂尖足球新星，今年4月才以先發中場身分，幫助U15國足在「國家之杯」中以2比0擊敗義大利U15國家隊，正處於職業生涯技術定型的黃金窗口期。然而在此次暴力事件中，他不僅右手第五掌骨遠段骨折（小指骨折），頭部、鼻部、腹部及全身多處軟組織挫傷，隱私部位甚至遭到惡意踢踹，身心受到雙重重創。

事件引發社會輿論強烈譴責。廣東銘途俱樂部於22日凌晨發表嚴正聲明，痛批對手作為成年隊伍，本應恪守體育道德並做好表率，卻對青少年球員實施惡意毆打，嚴重踐踏競技道德。俱樂部強調，目前已完整留存賽事影片與現場證言，將透過法律途徑維權，絕不妥協。

針對此惡性事件，湖南省足球協會於22日發布聲明回應，已暫停涉事人員參加湖南省內的一切足球活動。張家界市足球協會也通報表示深表遺憾，並已第一時間派員赴廣州調查。目前，當地公安機關已正式介入調查，將依法追究涉案人員的法律責任。