賣茶直播月入千萬…被爆古樹假的、27茶農20位是演員

部分直播間以「古樹茶」、「名山名寨」為賣點販售普洱茶，不僅出現「古樹假的」情況，還有直播間靠販售冒牌古樹茶月營業額突破千萬人民幣。（視頻截圖）

央視調查發現，部分直播間以「古樹茶」、「名山名寨」為賣點販售普洱茶，不僅出現「古樹假的」情況，還有直播間靠販售冒牌古樹茶月營業額突破千萬（人民幣，下同）；另有直播間標榜茶農現場帶貨，實際27名出鏡者中僅七人是真茶農，其餘20位茶農是演員。

央視「財經調查」報導，近期有消費者反映，部分銷售普洱茶的網路直播間成為營銷作秀亂象高發區。直播間中，大量標榜來自名山名寨的古樹普洱茶以遠低於市場行情的價格出售，主播頻繁強調產品來自核心產區、具有收藏價值，但實際情況與宣傳內容不符。

其中，擁有78.6萬粉絲的「雲南阿偉」直播間販售一款號稱來自曼松王子山的古樹普洱茶，並邀請自稱茶農人士出鏡介紹產品。公開資料顯示，曼松王子山古樹春茶每公斤採購價高達4.5萬，但該直播間以109.1元販售200克茶葉，上架數分鐘即售出逾1200單。

前往曼松王子山查證，當地茶農表示，直播間販售的相關產品並非真正的曼松古樹普洱茶。茶農指出，當地古樹茶產量有限，每年採茶季大多已被熟客預訂，不可能以直播間所標示的價格大量銷售。

此外，該直播間還曾銷售標榜來自冰島老寨的古樹普洱茶。當地村民表示，直播間內自稱冰島老寨茶農的人並非當地居民，真正的冰島老寨大樹茶每公斤價格至少達1.6萬。

第三方平台銷售數據顯示，「雲南阿偉」直播間僅一個月銷售額即突破1000萬。調查人員以應徵方式進入直播團隊後發現，公司以與茶農分潤模式經營，但產品定價及行銷方式均由直播間主導。

另一個擁有12萬粉絲的「易經茶葉」直播間，同樣宣稱販售冰島老寨古樹普洱茶。現場還發現勞務結算單及產品報價單，其中勞務單載明20人參與茶葉銷售、場地出鏡及演藝表演工作。

面對相關文件，直播間負責人坦言，現場27名所謂茶農中，僅七人是真正茶農，其餘20人皆為演員。調查顯示，透過演員扮演茶農、打造產地直銷形象的方式，已成為部分直播間推銷古樹普洱茶的手法之一。