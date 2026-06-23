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綜藝真人秀變驚悚秀？李金銘遭10年前寄宿家庭病態糾纏

中國新聞組╱北京23日電
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演員李金銘當年寄宿農村家庭。（取材自都市現場）
演員李金銘當年寄宿農村家庭。（取材自都市現場）

真人秀節目究竟是體驗生活，還是給藝人留下揮之不去的陰影？近日，微博熱搜榜上出現一個令全網後背發涼的詞條「#李金銘農村綜藝那家人居然還在發她#」，再度將十多年前的一檔老綜藝「明星到我家」推上輿論風口浪尖。演員李金銘當年寄宿的農村家庭，至今仍以「婆婆」自居在社群平台上持續發布她的舊照與影片，引發全網對藝人隱私侵權及綜藝倫理的廣泛討伐。

都市現場報導，事件起源於2014年，因「愛情公寓」中「美嘉」一角走紅的李金銘，參加了江蘇衛視真人秀「明星到我家」，節目設定讓女明星以「臨時媳婦」身分入住農村家庭體驗生活。然而錄製期間，該家庭便頻頻出現越界行為。

據報導，婆婆曾詢問導演組自己的兒子能否與李金銘同睡，迫使節目組派工作人員整夜守門；錄製結束後，該家庭甚至企圖強留李金銘，詢問「多少錢能買下她」，更一度扣留其護照。事後，該家庭甚至將節目組告上法庭索賠，並要求李金銘「履行婚姻義務」，最終被法院判決敗訴。

令人震驚的是，這場鬧劇並未因法律判決而中止。時隔十餘年，該家庭仍以「李金銘婆婆」等名稱經營社交帳號，頭像仍是當年的婚紗合照。更讓網友高呼「陰間」的是，該家庭至今仍保留著李金銘當年吃剩、如今已碳化發黑的飯菜當作「珍貴紀念」，並拍影片宣稱房間裡「還能聞到她的香味」。

對此持續多年的越界行為，法界人士指出，該家庭未經允許持續消費藝人形象，已涉嫌侵犯肖像權與隱私權。此外，新版「治安管理處罰法」已將跟蹤、滋擾、糾纏等行為納入違法範疇，若該家庭拒不停止騷擾，公安機關可依法介入。

不少網友痛心表示，這段經歷簡直是「現實版「盲山」」，李金銘近年來極少露面且至今未婚，極可能是受到了嚴重的心理創傷。此事件也為綜藝製作敲響警鐘，真人秀不能「管錄不管售後」，節目組在大打「衝突牌」與「獵奇向」的同時，更應守住道德與人身安全的底線。

截至目前，李金銘本人並未就最新爭議再作公開回應。事件持續延燒，也讓外界重新檢視真人秀節目的邊界問題，以及娛樂產業在內容創作與人身權益之間應如何取得平衡。

「李金銘婆婆」經營社交帳號。（取材自都市現場）
「李金銘婆婆」經營社交帳號。（取材自都市現場）

演員李金銘當年寄宿農村家庭。（取材自都市現場）
演員李金銘當年寄宿農村家庭。（取材自都市現場）

精華 FAQ

  • 事件源自李金銘2014年參加的江蘇衛視真人秀《明星到我家》。她當時以臨時媳婦身分入住農村家庭，錄製結束後卻衍生出多年糾纏與爭議。

  • 內文指稱對方多年來以「李金銘婆婆」名義經營帳號，持續發布舊照與影片，甚至保留她的剩菜當紀念，並以帶有想像性的說法消費其形象。

  • 文章認為真人秀不能只管錄製效果而忽略後續風險，製作單位應守住人身安全與道德底線；若持續騷擾，亦可能涉及肖像權、隱私權與治安違法問題。

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