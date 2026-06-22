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85歲山東大爺被老伴家暴60年 警方看到這景象「勸離」

中國新聞組／北京22日電
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趙大爺在警方幫助下，和家暴他近一甲子的老伴離了婚。（取材自微信）
趙大爺在警方幫助下，和家暴他近一甲子的老伴離了婚。（取材自微信）

山東濟南85歲高齡的趙大爺近半年來三度到派出所求助，原因都是「老伴對我家暴」，稱妻子每天對他打罵，他隱忍60年，如今唯一心願是「有生之年把婚離了，希望來生找個溫柔的妻子」。派出所員警前兩次竭盡所能「勸和」，但實地了解老太太的施暴行為和拒不悔改的態度後，決定「勸離」，並找來趙大爺的四個子女見證，趙大爺在警方助力下成功離婚。趙大爺恢復單身後第一件事，就是到派出所送喜糖，分享他開始新生活的喜悅。

據觀察者網報導，趙大爺第一次走進派出所求助，是因不能忍受老伴的打罵想離婚。接警的唐警官依「慣例」勸和，但隨著趙大爺的哭訴，唐警官感到事態嚴重。

原來，趙大爺年逾80歲的老伴趙大娘，性情暴躁不講理，打架罵人從未吃過虧，年輕時街坊四鄰就躲著她，對丈夫也是稍不滿意就打罵，常常打得他下不了床。他們育有四個兒女，年輕時趙大爺怕離婚影響子女，一忍就是快60年，近年四個孩子都成家立業搬出去住，趙大娘還是打罵不停，趙大爺鼓起勇氣讓民警替他做主，在有生之年把婚離了。

唐警官把趙大爺四個子女叫到派出所，子女反映和趙大爺說的一致，但都認為父母這個歲數離婚說出去不好聽。唐警官要趙大爺先搬到女兒家住，子女們趁機勸母親收斂脾氣，但沒想到一個多月後趙大爺又到派出所求助，原因還是家暴，唐警官對此十分氣憤，下班後到趙大爺家處理，還沒進家門，就聽見老太太叫罵，四個子女都在，趙大爺害怕地躲在大兒子身後，忍受著老太太難聽的髒話。

唐警官制止老太太叫罵，滿臉橫肉的趙大娘一度啞口無言，唐警官馬上對她講夫妻相互尊重的道理，沒想到話還沒說完，老太太突然抄起身邊的笤帚朝趙大爺打過去，唐警官和幾個子女奮力奪下老太太手中的笤帚，才體會到趙大爺所說的煎熬的日子。

又過了兩個多月，趙大爺由孫子攙扶著走進派出所。原來，趙大爺中風住院了，趙老太太還跑去醫院鬧，從沒關心趙大爺的病情，趙大爺徹底傷心，決定要在有生之年把婚離了，百年之後清靜地到另一個世界，來生找個溫柔善良的妻子，希望唐警官幫忙他離婚。

唐警官這次下決心要為趙大爺做主。他把趙老太太和幾個子女叫到派出所，鄭重地說：「通過這近半年的調解，我感覺兩位老人性格不合，沒有感情，離婚是最好的解脫。『勸和不勸離』放在兩位老人身上不適用，我希望你們做子女的理解老父親，讓他倆盡快離婚」。

之後，在子女們見證下，趙大爺終於和老伴離了婚。離婚後他做的第一件事就是買了一包喜糖送到派出所，讓唐警官感受他開始新生活的喜悅之情。

精華 FAQ

  • 因他長期遭老伴打罵，近半年內多次受不了而求助警方，希望在有生之年離婚，脫離這段充滿暴力與痛苦的婚姻關係。

  • 警方最初依慣例勸和，但實地了解後發現老太太長期施暴、拒不悔改，甚至當場拿笤帚打人，因此認定離婚才是最好的解脫。

  • 趙大爺離婚後第一件事就是買喜糖送到派出所，感謝唐警官幫忙成全心願，也象徵他終於結束多年煎熬，開始新生活。

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