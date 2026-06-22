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滬大學生實習日薪180元 弄丟客戶6.5萬勞力士 法院判了

中國新聞組／北京22日電
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上海一名大學生實習時不小心弄丟一只價值6.5萬的勞力士表。圖為勞力士表示意圖。（...
上海一名大學生實習時不小心弄丟一只價值6.5萬的勞力士表。圖為勞力士表示意圖。（路透）

上海一名大學生實習期間拆快遞時不小心遺漏包裹內容物，導致一只價值6.5萬元（人民幣，下同，約9661美元）的勞力士手表遺失。公司為此提起訴訟，上海市黃浦區人民法院判決實習生須賠償公司1.3萬元，雙方均未上訴。

新聞晨報報導，大學生朱某2024年6月在上海某商貿公司實習，每日實習工資180元，工作內容主要負責接收及拆快遞。

2024年7月9日下午4時，朱某拆快遞時，發現其中一件包裹內僅有一節表鏈及一張保卡，未見手表。朱某察覺異常，立即向公司負責人張姓主管報告，表示「該快遞中沒有手表」。張姓主管要求其在包裝袋上貼標籤註記「沒表」，朱某隨後照辦，並在微信工作群組上傳快遞內容物照片。該群組內包括張姓主管等多名公司員工，但當時無人回應。

7月11日，合作商王姓負責人詢問手表是否已收到，並表示快遞中有一只勞力士手表，希望公司協助安裝表鏈。公司這才發現弄丟了勞力士表，隨即調閱監視器畫面，發現朱某拆快遞時，曾將一個充氣防護包裝未經拆開便直接放回紙箱並丟棄。合作商提供的寄件影片則顯示，其確實將手表放入快遞盒內寄出。其後，公司與朱某前往垃圾站尋找手表，但未能尋獲。

王姓負責人表示，遺失的手表價值6.5萬元。事後，該商貿公司向合作商賠償6.5萬元，並向法院提起訴訟，要求朱某全額賠償損失。

黃浦區人民法院指出，依據中國民法規定，用人單位工作人員因執行工作任務造成他人損害的，由用人單位承擔侵權責任；用人單位承擔責任後，得向具有故意或重大過失的工作人員追償。

法院認為，朱某是在執行工作任務過程中造成他人財產損失，因此公司應先對外承擔侵權責任。

至於公司與朱某之間的責任分配，法院認定，朱某負責接收及拆快遞，但在未完全拆解包裹的情況下即將其中一個包裝丟棄，屬於工作上的重大過失，應承擔相應賠償責任。

不過，法院同時指出，朱某在發現異常後已立即向主管報告，而公司在收到異常通報後，未建立相應規章制度處理此類情況，也未及時採取複核等補救措施，導致原本可能挽回的損失最終無法挽回，因此公司自身亦存在重大過錯。

最終，法院判決朱某賠償上海某商貿公司1.3萬元。一審判決作出後，雙方均未提起上訴，朱某已履行判決內容。

精華 FAQ

  • 朱某在上海某商貿公司實習，日薪180元，主要工作是接收快遞並拆件檢查內容物，屬於前線收件與初步分檢的作業。

  • 法院認為朱某在未完全拆解包裹前就把充氣防護包裝丟棄，屬於工作上的重大過失，雖非故意，但已造成手表遺失。

  • 法院指出朱某發現異常後已通報主管，但公司未建立處理機制，也未及時複核補救，雙方皆有責任，因此僅判部分追償。

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