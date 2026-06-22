山東漸凍症女遭護工強吻摸胸 監視器全拍下 一審判了

陳某照顧李某某的日常。(取材自中國新聞周刊)

山東一名漸凍症患者指控遭男性護工猥褻案有最新進展。當事人李某某21日表示，山東省平陰縣人民法院已作出判決，認定陳姓男子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑一年六個月、緩刑二年。

據紅星新聞、中國新聞周刊等媒體報導，李某某罹患肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症）多年，她與陳某約十年前在北京相識，陳某還曾表達過想和她在一起。2024年底，兩人達成協議，李某某搬至山東省濟南市平陰縣陳某家中居住，由陳某負責其日常照護工作。李某某表示，當時因身體、精神及經濟壓力沉重，「希望找到能長期照顧自己的人」。

李某某稱，自己每月支付陳某4000元工資，但陳某另提出要求，希望她與丈夫離婚後與其結婚。根據雙方聊天紀錄，陳某曾表示：「如果結婚，可以申請兩個人的低保。」李某某回應，需視照顧情況，一年後再考慮是否結婚。

2025年3月，李某某認為陳某無法善待自己，決定不再考慮結婚，並打算由女兒、女婿接回家中。但她表示，當時因顧慮返家後的生活狀況而猶豫，且陳某不斷挽留，也承諾不再罵人，最終李某某選擇留下。

然而，陳某耐心愈來愈少，並自2025年4月起對李某某實施猥褻行為。李某某為經營新媒體帳號，在住處客廳裝設了監視器，相關監控畫面顯示，陳某在照護期間曾多次對她實施猥褻行為及強吻。李某某表示，自己只能透過轉頭、呼喊等方式反抗，「我哭、我叫，他怕他父親和鄰居聽到，這才放棄。」

後來，李某某決定報警處理，「開始我並沒想告他，只是想要一個賠禮道歉，但他不願意，我只能讓法律制裁他」。李某某透過朋友協助向警方報案並提交相關證據。警方立案偵查後，案件進入司法程序。

根據李某某提供的刑事判決書，法院查明，陳某於2024年12月將生活無法自理的李某某接至家中照顧，雙方曾有結婚約定。後來兩人產生矛盾，李某某於2025年5月表明不會與陳某結婚，雙方僅維持僱傭關係。

法院認定，2025年6月至7月期間，陳某明知李某某患病且無法反抗，仍多次以手觸摸其胸部，並親吻其額頭及臉部。2025年11月13日，陳某接獲警方通知後到案，並如實供述相關事實。案發後，陳某向李某某支付3萬元補償金，並取得其諒解。

法院認為，陳某違背他人意志，利用被害人患病、無法反抗的狀態實施猥褻行為，其行為已構成強制猥褻罪。考量陳某經警方通知後到案並如實供述，屬自首，且已補償被害人損失、取得諒解，並認罪認罰，依法可從寬處罰。最終，判決陳某犯強制猥褻罪，處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。

對於案件判決結果，李某某表示，被猥褻的經歷令人難以啟齒，但她認為「錯的從來都不是我自己」，並表示：「我不在乎別人怎麼看我，我只是想活下去。」