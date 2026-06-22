員工上班為何穿40斤重褲子？浙老闆報警 一查驚呆眾人

小周將銅粉裝進特製的褲子。（取材自杭州日報）

浙江省台州市玉環市一名工廠員工周姓男子，因貪圖小利竟事先改造褲子，企圖將重達20.7公斤（約40斤）的銅粉偷運出廠變賣，不料在行竊過程中被老闆當場識破。警方到場後，周男坦承犯行，最終因涉嫌盜竊遭依法行政拘留。

浙江法治報報導，周男在玉環市清港鎮轄區某工廠工作期間，注意到堆放在機床後方、閃閃發亮的銅粉，萌生偷竊念頭。為了順利夾帶贓物出廠，他事先特製了一條經過改裝的褲子，打算趁下班時人少之際將銅粉偷運出去變賣換錢。

案發當天接近下班時，廠區內人員逐漸減少，周男見四下無人，立刻將大量銅粉塞入特製褲子內。然而，正當他準備離開時，老闆突然發現異狀，當場喝止並質問：「站住，你在幹什麼？你的褲子怎麼鼓鼓的？」

小周偷竊銅粉共20.7公斤。（取材自杭州日報）

面對老闆的追問，周男神情慌張、眼神閃躲，雙手緊緊捂著褲子和腰部，一句話也說不出來。老闆察覺有異，立即拿出手機報警。

警方獲報後迅速趕抵現場。在員警詢問及當場對質下，心虛的周男再也無法隱瞞，只好緩緩打開褲子，結果讓在場所有人傻眼，只見褲子內塞滿銅粉。經現場清點，被竊銅粉總重量達20.7公斤。

周男坦承盜竊犯行，並供稱自己過去就曾因偷竊遭到處理，但仍心存僥倖再次犯案。最終他因涉嫌盜竊，被玉環公安依法行政拘留。