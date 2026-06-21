上海「深情總裁」說要送房送包 女主播前後匯出6萬元

李男與張女的聊天記錄。(取材自環球網)

「他說要送房子給我，我轉了快6萬塊（人民幣，下同，約8918美元），現在人找不到了。」上海普陀警方近日偵破一起網路交友詐騙案，犯罪嫌疑人李某假扮大老闆，對一名網路主播張女士實施詐騙，他以送名牌包、房子為餌，前前後後誘騙張女士匯款近6萬元，目前被警方依法刑事拘留。網友聞訊咋舌，「這樣就騙到6萬元，這個女主播也太好騙了吧」。

據上海廣播電視台「案件聚焦」報導，據警方調查，被害人張女士平時在某網路直播平台擔任舞蹈主播。日前，李某透過平台私信張女士，自稱是搞金融的老闆，並表示：「對你一見傾心，希望能進一步交往。」

在交往過程中，李某主動提出欲贈送張女士一只名牌箱包作為見面禮，隨後稱：「包包是送的，但快遞費得你先墊付一下，就900塊。」張女士轉帳900元後，並未收到相關物品。

隨後，李某向張女士聲稱自己身患重疾、時日無多，並表示：「我能把媽媽託付給你照顧嗎？你是個好女人，我相信你。」同時承諾將名下的一套房產贈予張女士作為回報。

此後，李某陸續以「房子要過戶給你，得交個公證費」、「還有個測距費」、「房產過戶手續費也得繳一下」等理由要求轉帳。張女士前後共計轉帳近6萬元，直至李某突然失聯後才向警方報案。

普陀警方接報後展開調查，透過網路流與信息流追查帳號持有人身分，鎖定犯罪嫌疑人李某在外省的活動軌跡。辦案民警經連續兩晝夜的排摸與蹲守，成功將李某抓獲歸案。

李某到案後交代，他因在網路上觀看張女士的跳舞影片而受其吸引，因自認沒資格跟人家進一步交往，「乾脆騙錢吧」。李某虛構了「金融大佬」的身分與張女士聯繫，並開設小號冒充「老闆秘書」進行誘騙。此外，李某還曾以相同話術向多名女主播發送私信，這次詐騙所得的近6萬元已被揮霍完畢。