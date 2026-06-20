46歲男喝完喜酒猝死 家屬告新人索賠38萬元 法院判決是…

46歲男子趙某參加婚宴飲酒後返家，因身體不適送醫搶救無效身亡。家屬認為婚宴新人曾兩次敬酒，屬於勸酒行為，遂提起訴訟並向新人索賠38萬餘元人民幣（約5.6萬美元）。新疆 生產建設兵團第二師中級人民法院近日公布二審判決，駁回上訴，維持原判。此前，一審法院認為婚宴組織者已盡到適當的安全保障義務，駁回死者家屬全部訴訟請求。

現代快報報導，2024年1月10日，王某、丁某在飯店舉辦婚宴，邀請趙某等親友參加。婚宴期間，兩人曾到趙某所在包廂敬酒兩次。第一次敬酒時，包廂內眾人共同舉杯，趙某飲用了白酒；第二次敬酒時，趙某沒有飲酒，現場也無其他人向其勸酒。

當天下午5時左右，王某、丁某安排人員將趙某與其兒子送回家。晚間7時15分左右，趙某兒子發現趙某身體抽搐，隨即報警並撥打急救電話。趙某送醫後搶救無效，於晚間7時57分被宣布因心源性猝死 死亡。

據報導，事發後，趙某家屬提起訴訟，要求王某、丁某賠償38萬餘元。家屬認為，新人為感謝趙某促成兩人復婚，先後兩次向其敬酒，雖以包廂共同舉杯形式進行，但實際上屬於針對趙某的感謝性敬酒，構成事實上的勸酒。

一審法院審理認為，王某、丁某敬酒對象為包廂內人員，並未單獨或強行要求趙某飲酒。飲酒過程中，現場人員未發現趙某有身體不適情況。事後，兩人安排人員將趙某送回家，並由其兒子照看，已盡到相應安全保障義務。

法院指出，根據居民死亡醫學證明及司法鑑定意見，無法證實趙某死亡與此次宴請及飲酒存在因果關係，因此駁回家屬全部訴訟請求。

報導指出，二審法院審理後認定，一審判決事實認定清楚、適用法律正確，遂駁回上訴，維持原判。