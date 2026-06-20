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上海男護孕妻 餐館內2度勸熄菸竟被毆 動手者被罰500元

中國新聞組╱北京20日電
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上海一餐館內男子為護孕妻兩次勸煙被打，打人者被罰500元。（取材自封面新聞）
上海一餐館內男子為護孕妻兩次勸煙被打，打人者被罰500元。（取材自封面新聞）

上海市閔行區近日發生一起因勸阻室內吸菸引發的毆打事件，打人者僅被警方處以罰款500元人民幣，受害者不服，已準備申請行政複議並提起民事訴訟。李先生因妻子懷孕38周，在劍川路一間餐館內兩度開口勸阻鄰桌男子抽菸，不料竟引發口角，遭對方掐脖子並拳打胸口。上海市公安局閔行分局18日送達行政處罰決定書，認定打人者「實施了毆打他人的違法行為」，處以500元行政罰款。

封面新聞報導，正在醫院陪妻子待產的李先生19日表示，事發當晚他與即將臨盆的妻子及家人用餐時，發現對面桌一名滿身酒氣的棕衣男子準備點菸，李先生當即提醒現場有孕婦。數分鐘後，對方仍直接抽起菸來，李先生再度開口提醒並站起報警。不料，對方的同行人員隨即過來發生推搡，抽菸男子更直接動手掐他脖子。隨後在店外等待警方時，該男子又突然轉身，一拳揮向李先生的胸口。

事後打人男子在派出所內一直拒絕道歉，並辯稱是李先生「聲音太高了，現場那麼多人，面子上掛不住」。李先生次日凌晨因胸口疼痛就醫，經法醫驗傷為3平方公分的挫傷，未構成輕微傷。事發餐館老闆19日證實，當晚確實有客人因吸菸爆發衝突，也承認吸菸者當時喝了酒，並強調「公共場所肯定是不能吸菸的，店裡也有明顯的禁菸標誌」，但因當時客人未透過店員提醒且聲音較大，商家不便評判對錯。

針對500元的處罰結果，律師王軼分析，由於受害者驗傷未達輕微傷，警方認定「情節較輕」並處以罰款，在法律裁量幅度內，因此行政複議的改判空間有限。不過，律師指出打人者兼具違法吸菸與暴力毆打雙重過錯，主觀惡性較大，李先生依法申請行政複議是其正當權益。

此外，因餐館內有明確禁菸標誌，李先生還可同時向上海控煙監管部門舉報，要求對該名男子的違法吸菸行為另行單獨處罰，以全面維護自身權益。

精華 FAQ

  • 李先生陪懷孕38周的妻子與家人用餐時，發現鄰桌男子準備在室內點菸，於是兩度提醒現場有孕婦並請對方停止，最終引發口角與肢體衝突。

  • 閔行警方認定對方實施毆打他人的違法行為，處以人民幣500元行政罰款。爭議在於受害者認為處分過輕，但警方係依未達輕微傷等情節裁量。

  • 李先生已表示要申請行政複議，並準備提起民事訴訟請求救濟；同時，因餐館有明確禁菸標誌，他也可向上海控煙監管部門檢舉違規吸菸行為。

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