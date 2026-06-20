18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
因長相酷似阿里巴巴創辦人馬雲的「小馬雲」范小勤又上熱搜了，這次是因為他交往才兩個多月的19歲女友官宣，稱自己已懷孕兩個月，還是雙胞胎。消息傳出後，「18歲小馬雲要當爸爸了」瞬間飆上熱搜直達1.7億閱讀量，全網炸鍋，網友對范小勤剛滿18歲就將升級當爸反應兩極，有人祝福稱「世間仍有真愛」，但更多質疑背後又有資本方在藉「小馬雲」無底線炒作流量，怒批「這次我真的看不下去了」。
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據網易報導，6月19日，曾經爆火的網紅「小馬雲」范小勤19歲的女友在直播間公開表示，自己已經懷孕兩個月，腹中還是雙胞胎，還稱雙方家人都認可這段戀情。消息隨即引爆全網，討論瞬間炸開，有人擔憂孩子未來，有人質疑流量炒作，也有少數網友心疼范小勤坎坷的人生，送上了善意祝福。
據報導，范小勤和女友這段感情的發展速度快到讓人錯愕。兩人今年3月通過網路相識，短短兩個月後，5月20日就高調官宣戀情，當時范小勤染著綠髮、手捧玫瑰與女友公開同框，直播熱度一路飆升。從官宣戀愛到曝出懷孕，中間僅僅相隔一個多月，也讓很多網友第一時間心生疑惑。目前為止，當事人范小勤尚未出面回應。
2008年出生的范小勤因撞臉馬雲於2015年爆紅，今年剛成年，身高僅1.3米，此前經鑑定為智力二級殘疾，認知水平僅相當於低齡兒童。他的父親後天殘疾，母親和哥哥都存在智力障礙，一家人一直生活在貧困當中。范小勤走紅後被經紀公司帶走包裝消費，熱度褪去後又回到江西老家，如今依舊靠著「小馬雲」標籤，直播和拍短視頻維持收入。
消息發酵之後，網友的顧慮主要集中在幾個方面。首先是無法迴避的遺傳風險，范小勤家中多人存在智力障礙，如今懷上雙胞胎，孩子先天出現智力問題的概率大幅增加，即便孩子身體健康，兩個未滿20歲的年輕人，如何負擔後續養育費用；其次是法律規定男性法定結婚年齡為22歲，范小勤依法目前無法合法登記結婚，再加上他本身認知能力不足，後續孩子出生之後，戶籍辦理、成長保障都會接連出現難題。
與此同時，整場事件全程緊扣直播熱度，流量炒作的質疑從未停止。從網戀奔現、高調官宣，再到如今直播自曝懷雙胞胎，每一步都精準踩中流量密碼，直播間人氣隨著一次次爆料不斷上漲。不少網友直言，這段極速發展的戀情，更像是一場為了維持熱度打造的劇本，怒罵「這次我真的看不下去了」。也有網友提醒兩人，要盡快做好規畫，扛起為人父母的責任。
原因是他19歲女友在直播間自曝懷孕兩個月，且腹中是雙胞胎，消息一出立刻引爆討論，范小勤也被推上「18歲要當爸爸」的熱搜。 一部分人送上祝福，認為是感情自然發展；但更多人擔心他家庭條件、認知能力與養育能力，也質疑整起事件是否為了維持直播熱度而刻意炒作。 報導指出范小勤家中有智力障礙遺傳背景，雙胞胎可能面臨風險；此外他尚未到法定結婚年齡，未來戶籍登記、照護與成長保障都可能出現困難。
精華 FAQ
原因是他19歲女友在直播間自曝懷孕兩個月，且腹中是雙胞胎，消息一出立刻引爆討論，范小勤也被推上「18歲要當爸爸」的熱搜。
一部分人送上祝福，認為是感情自然發展；但更多人擔心他家庭條件、認知能力與養育能力，也質疑整起事件是否為了維持直播熱度而刻意炒作。
報導指出范小勤家中有智力障礙遺傳背景，雙胞胎可能面臨風險；此外他尚未到法定結婚年齡，未來戶籍登記、照護與成長保障都可能出現困難。
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