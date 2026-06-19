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中國官媒稱「紙尿褲驗出有毒甲酰胺」 造紙學會、引述醫院出面反駁

記者陳湘瑾／即時報導
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大陸官媒新華社旗下《經濟參考報》日前曝光，多家紙尿褲品牌檢出生殖毒性物質甲酰胺，...
大陸官媒新華社旗下《經濟參考報》日前曝光，多家紙尿褲品牌檢出生殖毒性物質甲酰胺，或損害嬰兒生殖系統和肝腎。（圖取自經濟參考報網站）

中國官媒日前報導，指多款紙尿褲檢出生殖毒性物質甲酰胺，引發市場監管部門介入。不過，中國造紙學會衛生用品專業委員會隨後聲明，指報導未披露檢測數值、機構、標準與方法，且未排除其他攝入來源。山東相關中心及涉事品牌也相繼澄清，稱報導與實際不符。

新華社旗下《經濟參考報》前日曝光，好奇、碧芭寶貝、Babycare等多款知名紙尿褲品牌，經專業機構檢出生殖毒性物質甲酰胺，或損害嬰兒生殖系統和肝腎，《經濟參考報》還稱，記者穿戴一款嬰兒紙尿褲一夜後，血液中甲酰胺濃度也飆升近一倍。報導刊登後，品牌屬地市監部門當日宣布介入調查。

針對這篇報導，中國造紙學會衛生用品專業委員會19日發布聲明，指相關報導在檢測依據、數據披露、因果論證等關鍵環節存在明顯瑕疵。

該委員會聲明指，報導中的檢測資訊不完整，缺乏風險判定的科學依據。報導稱多款嬰幼兒紙尿褲檢出甲酰胺，但未披露具體數值、檢測機構、標準、設備與方法等核心資訊，相關結論不具公信力，也缺乏採信基礎。

該委員會表示，生物樣本中甲酰胺來源的因果關聯仍不足。報導未核實受檢嬰幼兒是否長期使用相關品牌產品，也未排除飲食、環境、接觸物等其他可能攝入來源，因此無法認定紙尿褲為唯一來源。

此外，針對報導提到，「山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心」已針對日常使用紙尿褲的嬰幼兒，進行生物樣本前置驗證篩查，且結果印證甲酰胺風險。該中心也澄清，報導與實際情況不相符。

聲明顯示，山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心特聘專家于兆衍從未提及質譜中心檢測的甲酰胺物質與嬰幼兒紙尿褲有任何關係，該中心也從未開展嬰幼兒紙尿褲等產品對健康影響的研究。

涉事品牌也已出面公告。Babycare稱，公司在售紙尿褲產品，均嚴格遵循現行國家標準；好奇品牌聲明稱，好奇品牌紙尿褲未檢出「甲酰胺」成分，各項指標符合中國嬰兒紙尿褲相關國家標準；碧芭寶貝旗艦店客服發布官方聲明稱，其所有嬰幼兒紙尿褲均嚴格遵循國家母嬰用品相關生產標準。上述公司也提到，已委託多家第三方權威檢測機構對產品進行獨立抽檢。

精華 FAQ

  • 《經濟參考報》稱多款知名紙尿褲檢出生殖毒性物質甲酰胺，還指記者穿戴後血液濃度上升，消息曝光後即引發市監部門介入調查。

  • 造紙學會指出，報導未公開檢測數值、機構、標準、設備與方法，且未說明風險判定依據，因而難以驗證結論，也不足以支持相關指控。

  • 山東相關中心澄清未做紙尿褲與健康影響研究，品牌則稱產品符合國家標準，並委託第三方檢測；好奇甚至表示未檢出甲酰胺成分。

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