連續140天高強度工作 37歲科技男猝死 公司1理由：不算工傷

張亮的打卡紀錄。(取材自看看新聞)

37歲的科技業員工張亮於2025年12月27日週六走出餐廳時，突然因心臟驟停倒地離世。在此之前，他已連續高強度工作大約140天。公司事後以「事發在周末，不屬於工作日」為由，拒絕為其申請工傷認定；妻子蔡女士則舉證丈夫即使在休息日也從未停止工作。目前，當地人社局已正式受理這份工傷認定申請。

看看新聞報導，為了證明丈夫生前處於長期高強度上班、休假極少的過勞狀態，今年4月，蔡女士整理了通話、微信 、簡訊記錄及相冊，並跑了人社局十幾次，補充提交前後共兩三百頁的佐證資料。

根據張亮的考勤記錄顯示，其工作強度與休假頻率嚴重失衡：9月他僅休息了3天，平均下班時間在晚上9點至10點，最晚至凌晨0點57分；國慶假期他完全沒有休假，整個10月也只休了2天；11月則僅休了1天，最晚下班時間甚至延遲至凌晨1點40分。

報導指出，張亮之所以面臨如此高強度的勞動，主因在於團隊精簡。該團隊於2024年裁撤兩名同事，隔年新項目上馬卻未補新人，導致所有工作量全壓在張亮一人身上。他不僅中秋節沒回家一直在加班，連至南京出差時也因工作量過大，曾在朋友圈發文「尋找外援」。出事前一個月，張亮曾試圖自學程式語言求職轉型，但因新項目緊接而來，根本沒有時間繼續翻書，面試也未收到回音。

事發當天，就在張亮倒下的13分鐘後（下午2點03分），其手機工作群組仍持續傳來訊息要求他查看內容，當時張亮已失去意識。當天下午6點29分，當張亮仍在醫院搶救時，公司再度發送訊息，要求他於隔天中午12點前完成工作交付。目前，此案已進入當地人社局工傷認定的實質審理階段。

張亮的微信聊天紀錄。 (取材自看看新聞）