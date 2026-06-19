23歲雙胞胎被拖進重慶戒網癮機構 弟癱了、兄吞釘自殘

小豪被打到右手手指骨折、韌帶斷裂，至今難以伸直。 （取材自南方都市報）

近日多位戒網癮特訓機構的已成年受害者公開發聲，揭露特訓學校內部殘酷的虐待內幕，尤以雙胞胎兄弟小豪與小洲遭毆打致傷最為嚴重。然而，這群受害者脫身後嘗試以「非法拘禁、限制人身自由」向警方報案，皆因被認定為家庭內部管教問題而未獲立案。法律專家指出，18歲以上成年人擁有完整人身自由權，未經本人同意強制關押已涉非法拘禁罪，警方因家長自願送機構成為「家庭糾紛」而不予立案，本質上屬於執法不當。

南方都市報報導，2026年2月，23歲的小豪與小洲被三名男子強行拖上車送往「重慶環帝青少年生命科學基地」進行為期3個月的矯正。在基地19天裡，兄弟倆遭遇人間煉獄般的暴力對待。患有腰椎間盤膨出的弟弟小洲遭教官腳踢腰部，因被指「裝病」拖延9天才送醫，面臨癱瘓風險；哥哥小豪則因求救，遭教官與助教狂甩耳光、鐵凳猛擊背部，甚至被逼吃肥皂、喝洗衣液。小豪最終吞螺絲釘自殘求救才得以離開，但已造成右手手指骨折、韌帶斷裂，至今難以伸直。

直到警方立案調查後，一份偽造簽名的託管協議才浮出水面。

在該協議中，常年在外打工且身為文盲的父親，將兄弟倆委託給基地接受封閉式管理，協議上不僅偽造了父親的簽名，甚至連兄弟倆的簽名也一併造假。事後兄弟倆以此報案，警方僅對毆打一事作出行政拘留10天與罰款處罰，對於機構涉嫌非法拘禁一事，辦案民警則稱「是其父親自願送機構，屬於家庭糾紛、難以立案」。

報導指出，針對「非法拘禁罪」啟動難的困境，北京大學法學院教授陳永生指出，如果子女是18歲以上的成年人，即使父母與機構簽訂協議，將孩子以戒網癮等理由關起來，也涉嫌非法拘禁罪。即便是未成年人，也同樣構成非法拘禁罪。

律師尚滿慶指出，非法拘禁罪法條並未針對家長委託矯正機構管教子女這類特殊人身關係作出細化規定，讓不少辦案人員容易習慣性認為，機構約束未成年人行動自由屬於家長授權下的管教行為，由此直接排除非法拘禁的成立可能。

重慶環帝青少年生命科學基地的宣傳海報。 （取材自南方都市報）