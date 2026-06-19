酒去哪兒？川警扣押159瓶茅台 3年後多瓶空了…掀熱議

當事人何先生拍攝的現場。（視頻截圖 ）

AI摘要 文章摘要整理： 四川宜賓警方回應扣押茅台酒疑似變空瓶爭議，稱酒品扣押時完整、後續依法保管，並已成立專案組調查內部問題。

警方跨省偵辦假酒案，卻引發「扣押茅台酒缺失變成空瓶」的爭議。四川宜賓市公安局18日發布通報，表示已成立專項調查工作組進行提級調查。通報澄清，5月20日涉案酒商及其律師到現場拆封查看時，該批酒仍處於扣押時的包裝狀態，並非網傳的隨意擺放與缺失。官方強調，後續若發現辦案人員違規違紀，將嚴肅問責處理。

澎湃新聞報導，根據宜賓市公安局的通報指出，此案源於2022年3月指定的「3.24」假冒註冊商標案。辦案民警於2023年5月26日前往遼寧省瀋陽市，在當地警方配合下搜查酒商何某的門店，現場搜出疑似假冒某品牌及其系列酒159瓶、拔蓋器1個及酒盒20個，並依法予以扣押。經專業人員現場鑑定，其中157瓶非該公司生產，另有2瓶因防偽標識損壞無法鑑定。鑑定單位隨後抽取6瓶留存，其餘153瓶打包運回珙縣公安局。目前該案已由檢察院提起公訴，法院並於2026年6月9日開庭審理。

然而，此案先前遭到外界強力質疑。媒體報導指出，珙縣警方最初是跨省偵辦「五糧液」假酒案，卻扣押了159瓶「茅台酒」。酒商何先生於今年5月前往珙縣公安局食藥環偵大隊查驗時，驚覺159瓶被扣押的茅台酒被隨意擺放，有的已被開啟變成空瓶，還有的缺失。誰打開的酒瓶？酒有沒有喝到肚子裡？這讓「茅台酒去哪兒了」的疑問引發社會熱議。對此，宜賓市公安局督審支隊曾於6月17日回應「正進行內部調查」。

澎湃新聞評論指出，此案暴露出基層執法規範化的嚴重問題。首先，警方辦理五糧液假酒案卻扣押茅台酒，在證據法上存在不關聯性，涉嫌違反「不得超權限、超範圍扣押」的規定。其次，依據相關程序規定，扣押物品必須當場清點、全程密封並專人專庫保管，任何人不得私自拆封或取用。這批高價茅台酒在嚴肅的辦案場所出現缺失與空瓶，無疑拷問著公權力執法的誠信與基層管理的漏洞。

針對此起執法爭議，宜賓市公安局進一步說明，嫌犯何某在辦案過程中已與相關企業就侵權賠償責任達成協議，且賠償金並未轉入公安機關帳戶。警方表示，詳細案情和結果將以法院的審理判決為準，公安機關會積極配合檢察院與法院公正司法，並對辦案中存在的用語不規範等問題立即進行整改。