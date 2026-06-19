我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

酒去哪兒？川警扣押159瓶茅台 3年後多瓶空了…掀熱議

中國新聞組╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當事人何先生拍攝的現場。（視頻截圖 ）
當事人何先生拍攝的現場。（視頻截圖 ）

AI摘要

文章摘要整理：

四川宜賓警方回應扣押茅台酒疑似變空瓶爭議，稱酒品扣押時完整、後續依法保管，並已成立專案組調查內部問題。

警方跨省偵辦假酒案，卻引發「扣押茅台酒缺失變成空瓶」的爭議。四川宜賓市公安局18日發布通報，表示已成立專項調查工作組進行提級調查。通報澄清，5月20日涉案酒商及其律師到現場拆封查看時，該批酒仍處於扣押時的包裝狀態，並非網傳的隨意擺放與缺失。官方強調，後續若發現辦案人員違規違紀，將嚴肅問責處理。

澎湃新聞報導，根據宜賓市公安局的通報指出，此案源於2022年3月指定的「3.24」假冒註冊商標案。辦案民警於2023年5月26日前往遼寧省瀋陽市，在當地警方配合下搜查酒商何某的門店，現場搜出疑似假冒某品牌及其系列酒159瓶、拔蓋器1個及酒盒20個，並依法予以扣押。經專業人員現場鑑定，其中157瓶非該公司生產，另有2瓶因防偽標識損壞無法鑑定。鑑定單位隨後抽取6瓶留存，其餘153瓶打包運回珙縣公安局。目前該案已由檢察院提起公訴，法院並於2026年6月9日開庭審理。

然而，此案先前遭到外界強力質疑。媒體報導指出，珙縣警方最初是跨省偵辦「五糧液」假酒案，卻扣押了159瓶「茅台酒」。酒商何先生於今年5月前往珙縣公安局食藥環偵大隊查驗時，驚覺159瓶被扣押的茅台酒被隨意擺放，有的已被開啟變成空瓶，還有的缺失。誰打開的酒瓶？酒有沒有喝到肚子裡？這讓「茅台酒去哪兒了」的疑問引發社會熱議。對此，宜賓市公安局督審支隊曾於6月17日回應「正進行內部調查」。

澎湃新聞評論指出，此案暴露出基層執法規範化的嚴重問題。首先，警方辦理五糧液假酒案卻扣押茅台酒，在證據法上存在不關聯性，涉嫌違反「不得超權限、超範圍扣押」的規定。其次，依據相關程序規定，扣押物品必須當場清點、全程密封並專人專庫保管，任何人不得私自拆封或取用。這批高價茅台酒在嚴肅的辦案場所出現缺失與空瓶，無疑拷問著公權力執法的誠信與基層管理的漏洞。

針對此起執法爭議，宜賓市公安局進一步說明，嫌犯何某在辦案過程中已與相關企業就侵權賠償責任達成協議，且賠償金並未轉入公安機關帳戶。警方表示，詳細案情和結果將以法院的審理判決為準，公安機關會積極配合檢察院與法院公正司法，並對辦案中存在的用語不規範等問題立即進行整改。

精華 FAQ

  • 起因是外界質疑警方跨省偵辦假酒案時，扣押的159瓶茅台酒在多年後查驗，部分竟變成空瓶或缺失，因而引發網路熱議與媒體追問。

  • 宜賓公安表示，酒品在扣押時仍維持包裝狀態，並非外界所稱隨意擺放；5月20日涉案酒商及律師到場拆封查看，相關情形將由專案組進一步調查。

  • 案件已由檢察院提起公訴，法院於2026年6月9日開庭。爭議焦點在於扣押標的是否相符、保管流程是否合規，以及是否存在辦案人員違規取用。

上一則

香港1天2黑雨 新界西北成澤國 車輛沒頂司機棄車逃 農田恐損3成

下一則

千萬蓮花跑車為何趴窩杭州深山？ 網友瘋打卡 車主曝光

延伸閱讀

重慶男搭高鐵 因1瓶茅台被攔 3分鐘喝掉整瓶「有點微醺」

重慶男搭高鐵 因1瓶茅台被攔 3分鐘喝掉整瓶「有點微醺」
河南國企領導值班在辦公室飲酒？國資委回應了

河南國企領導值班在辦公室飲酒？國資委回應了
姊姊酒駕連撞2車 還讓親弟頂包 警：1個刑拘1個行拘

姊姊酒駕連撞2車 還讓親弟頂包 警：1個刑拘1個行拘
灣區男公園交易寶可夢卡遭搶 兩未成年結局慘了...

灣區男公園交易寶可夢卡遭搶 兩未成年結局慘了...

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內