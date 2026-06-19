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女顧客噎住臉發紫 江蘇赤膊男廚師飛奔施救 竟扯上性騷

中國新聞組／北京19日電
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事發時監控視頻顯示，男廚師情急下半裸飛奔施救卡喉女顧客。（取材自紅星新聞）
事發時監控視頻顯示，男廚師情急下半裸飛奔施救卡喉女顧客。（取材自紅星新聞）

江蘇一名女顧客近日在一家烤魚店裡用餐時突有異物卡喉，沒多久就臉部發紫，廚師劉師傅不顧自己因燙傷沒穿上衣，飛奔下樓對女顧客施予海姆立克（又譯「哈姆立克」）急救法，腹部衝擊四五下後異物排出，成功救了女顧客。事件被報導後，全網大讚劉師傅不顧燙傷痛楚施救，卻有自媒體質疑「男廚師半裸貼女客人施救」涉性騷，引發大批網友怒批「別讓英雄寒心」。劉師傅事後說，救人時沒想那麼多，以後還是會出手相救。

據大河報、紅星新聞報導，事發6月14日中午約1點半，江蘇蘇州一家烤魚店內，一名女顧客用餐時喉嚨突發異物卡喉。同行人員與店員採用海姆立克急救法施救，但異物沒能排出，店員大聲呼救，正在二樓後廚忙碌的廚師劉師傅聽聞，急忙下樓接力救援。

劉師傅事後說，跑下樓後看到的情景讓他心頭一緊——「那個顧客的臉已經發紫了」。他立刻上前用海姆立克急救法對顧客進行腹部衝擊。

▲ 影片來源：YouTube平台＠新京報（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

由於他此前在廚房炸龍蝦時被熱油燙傷，腹部仍有傷口，「做了一下就感覺前面（傷口）特別痛」，他讓同事先頂替一會兒，自己稍作調整把衣服穿上後再次接力。「我給他做了大約四五下，顧客說出來了，出來了」，全程約兩分鐘。劉師傅說，看到異物排出、顧客恢復呼吸的那一刻，他鬆了一口氣，便返回廚房繼續上班。被救女子及家屬對他表達了感激。

女子（右前方）在烤魚店用餐時被異物卡喉。（視頻截圖）
女子（右前方）在烤魚店用餐時被異物卡喉。（視頻截圖）

然而，救人視頻在網路走紅後，劉師傅因救人時未穿上衣遭部分網友質疑不穿上衣貼近女性涉性騷且行為不雅，劉師傅只好事後發視頻回應：「當時施救時沒有穿衣服，是因前兩天在廚房不小心被油濺到了，身上的傷到現在還沒有好，救人的時候又太突然了。事後發現自己的做法不對，然後又把衣服給穿上了」。

廚師忍燙傷衝出施救。（視頻截圖）
廚師忍燙傷衝出施救。（視頻截圖）

施救過程中，劉師傅腹部燙傷處的水泡因受力摩擦而破裂，已前往醫院處置治療。

面對網路上的質疑聲音，劉師傅說心裡並不好受。「這兩天對我的生活造成了一些影響，我更擔心這件事持續發酵會給被救者帶來困擾」。他並說，「當時的情況如果再來一次，我還會及時救人」，不會受少數網友質疑影響。

相關話題登上熱搜，引來近4千萬閱讀量，多數都是讚揚劉師傅，並怒批有部分網友質疑劉師傅可能來自炒作流量的營銷號：「心思不乾淨的人，滿目皆是不堪。不必理會」，「再遇到有女性顧客出事兒，建議要救人的男性，先去沐浴、理髮，修面，換禮服，雙方簽署救援合同，由公證處公正有效後再救」，「海姆立克急救法的黃金時間只有幾分鐘，稍縱即逝便是生死之別」，「每一次無端質疑，都是在給『下次沒人敢救』加碼」。

精華 FAQ

  • 事件發生在6月14日中午約1點半，地點是江蘇蘇州一家烤魚店。女顧客用餐時突然卡喉，臉部很快發紫，情況相當危急。

  • 劉師傅聽見呼救後從二樓後廚衝下樓，接力替同事施行海姆立克急救法，對女顧客腹部衝擊四五下後異物排出，約兩分鐘內成功救回。

  • 因為他救人時因燙傷未穿上衣，畫面被部分自媒體放大解讀為「半裸貼近女客人」而指涉性騷。不過多數網友認為此舉是緊急救命，應肯定而非苛責。

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