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「靠石油吃石油」貪破1.5億 中海油前副總遭重判死緩

中國新聞組／北京18日電
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非法收受財物1.52億餘元 中國海油原副總經理袁光宇一審被判死緩。(取材自央視新...
非法收受財物1.52億餘元 中國海油原副總經理袁光宇一審被判死緩。(取材自央視新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中海油前副總袁光宇涉受賄1.52億餘元遭判死緩。
  • 重點二：法院認定其利用職務便利，為他人謀利並收受巨額財物。
  • 重點三：其還涉對抗審查、錢色交易，退休後違規營利活動。

中國海洋石油集團有限公司(中海油)前黨組成員、副總經理袁光宇受賄案，江蘇省徐州市中級人民法院於17日一審公開宣判。袁光宇因非法收受財物折合人民幣1.52億餘元(約2249萬美元)，被以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

央視、新京報報導，法院審理查明，2001年至2022年期間，袁光宇利用擔任中海石油北方鑽井公司總經理、中海油田服務有限公司總裁、中海石油(中國)有限公司天津分公司總紀理、中海油執行副總裁及副總經理等職務便利，在項目承攬、企業經營、職務調整等事項上為他人謀利，直接或透過他人非法收受巨額財物。

紀檢部門調查指出，袁光宇喪失理想信念，大搞權錢交易與「靠石油吃石油」；除收受賄賂外，他還涉及對抗組織審查、違規接受高爾夫球活動安排、搞錢色交易，且在退休後違規從事與原任職務相關的營利活動。因嚴重違反紀律，經中共中央批准，已開除其黨籍並取消相應待遇。

報導指出，徐州中院認為，袁光宇受賄數額特別巨大，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應判處死刑。鑑於其歸案後如實供述、主動交代未被掌握的犯罪事實，且認罪悔罪、積極退贓，相關贓款及孳息已全部追繳到案，具備法定從輕處罰情節，因此判處死刑，可不立即執行。

公開履歷顯示，現年67歲的袁光宇為教授級高級工程師，長期任職於中海油體系，曾任中國海洋石油有限公司總裁，2016年7月升任中海油副總經理、黨組成員，直至2019年卸任。

精華 FAQ

  • 江蘇徐州中院一審認定袁光宇受賄數額特別巨大，判處死刑、緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並沒收其個人全部財產。

  • 法院指出，他曾任北方鑽井公司總經理、中海油田服務總裁、天津分公司總經理及中海油副總經理等，並在項目承攬、經營及職務調整上為人謀利。

  • 雖然其犯罪數額極大、造成損失重大，但他歸案後如實供述、主動交代未掌握罪行，且認罪悔罪並積極退贓，相關贓款及孳息也已全部追繳。

石油 死刑

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