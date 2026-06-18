河北麥田驚現超大怪石 雷電過後突冒出 網：要改朝換代？

麥地裡的閃電熔岩。（取材自縱覽新聞）

河北省衡水市安平縣大子文鎮義里村村民近日在麥田裡發現一塊奇怪的超大石頭，經專家初步認定是閃電衝擊地表形成的罕見閃電熔岩，頗具學術研究價值，不過發現地主已迅速將大石塊吊運回家。有網友認為，雷擊石具較高的科研價值，質疑農民涉侵占國家自然資產。律師則稱，雷擊石所有權目前有爭議，「先占先得」。有網友認為這是天降吉兆，也有人猜測是「上天示警」。

據縱覽新聞報導，義里村村民劉雨回憶，6月12日傍晚下雨，他正在麥田裡進行收割作業，「晚上7點看到了一道閃電，緊接著一聲驚雷就炸響在附近」，順著雷聲，他發現村民劉軍凱的麥地裡燃起火苗，如煙花般四濺，這種現象他從未見過。

村民劉軍凱說，次日上午，他的侄子在麥田裡看見一片灰綠色石塊露出地表，才知曉自家地裡出現了怪石。經挖掘，該岩體整體為團狀，長130厘米，寬52厘米，露出深度達90厘米。表層是黃綠色玻璃質，向下漸變為黑色玻璃質，熔岩玻璃體摩氏硬度5至6，岩體愈往深處質地愈疏鬆。

挖機吊運雷擊石。（取材自極目新聞）

河北地質大學教授丁毅勘驗後初步判斷，該岩石是典型的由閃電衝擊地表形成的閃電熔岩（俗稱雷擊石），此次發現岩石體積罕見，具有氣象學、物理學、地質學等多學科研究價值。

16日下午，有網友發布視頻，有人用挖機將上述大石塊吊運上貨車。現場拍攝視頻的張先生說，雷擊石已被麥田的主人運回了家中。

有網友認為，雷擊石具有較高的科研價值，屬自然資源，歸國家所有，農民發現後應保護現場並立即上報，不應直接運回家。安平縣自然資源和規畫局一位工作人員說，河北省地礦局水文三隊15日上午到達現場，並取走了一小塊掉落的樣品檢測；雷擊石的法律歸屬問題，他無法回覆。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，雷擊石作為一種獨特的石頭，其所有權歸屬問題因現行法律規範未作出明確規定，存在爭議。主流觀點認為，雷擊石屬於無主動產，應依據先占規則來確定其所有權歸屬。

此事經報導後上了熱搜，不少網民認為這是吉兆：「天降驚喜，祥瑞」，「真的是罕見啊，吉兆」。

也有人猜測天降怪石似有特意寓意：「石上應該有兩句話吧」，「此事史記陳涉世家亦有記載」，「論天下大事，合久必分，分久必合」，「這是暗示要改朝換代了？」，「預言有政權覆滅？」，「受命於天，既壽永昌？」，「側面好像刻了字，『……當立，歲在……』？」。

也有網民對「暗示說」不以為然：「網民算個毛，少胡說八道」，「群眾中有壞人啊」，「下個月的名單就你們了…」。