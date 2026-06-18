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父親爺爺去世 滬13歲女被大伯跨海提告爭房產 判決出爐

中國新聞組／上海18日電
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法官說明小花案判決理由。（取材自央視）
法官說明小花案判決理由。（取材自央視）

上海13歲少女「小花」的父親和爺爺先後去世，小花生活陷入困境，這時身在國外的大伯跨海把小花告上法院，要收回小花和爺爺此前居住的房屋；法官最終認定，孫輩小花享有和大伯相同的繼承權，判決小花與大伯平分爺爺留下來的遺產，其中包含現金和兩套房產，小花因此分得現金400多萬元（人民幣，下同）。

據央視新聞報導，40年前的6月17日，全國第一個「少年起訴組」在上海誕生，標誌著中國未成年人檢察制度正式起步。報導以上海一名13歲女孩小花的經歷為例，說明40年來，未檢的職能從單一的刑事案件辦理，逐步拓展為覆蓋刑事、民事、行政、公益訴訟的「四大檢察」綜合保護功能。

幾年前，小花的父母離異，她跟著父親和爺爺一起生活。後來，父親和爺爺先後去世，母親的經濟條件也不好，租住在一個很狹小的老式居民區裡，根本沒有辦法和孩子一起住。而在這時，身在國外的大伯卻提出，要收回小花和爺爺此前居住的那套房屋，不讓小花住，在協商無果後，雙方對簿公堂，兩年前年僅13歲的小花從未打過官司，於是來到上海市虹口區未成年人司法保護中心向未檢檢察官求助。

了解情況後，檢察官梳理了這起糾紛中的法律關係。雖然小花大伯是被繼承人的子女，屬於第一順位繼承人，但根據民法典規定，被繼承人的子女先於被繼承人死亡的，由被繼承人的子女的晚輩直系血親代位繼承。小花的父親先於爺爺去世，這意味著，小花享有和大伯相同的繼承權。 

於是，上海市虹口區人民檢察院一方面啟動司法救助，為小花發放救助金，緩解她生活上的燃眉之急，另一方面也確保小花在訴訟中的各項權利得到充分保障。

這起案件經過法院一審和二審，最終認定：小花和大伯都是合法的繼承人，享有同等的繼承權，判決小花與大伯平分爺爺留下來的遺產，其中包含現金和兩套房產。

上海市虹口區人民法院法官衛潔表示，在均分的大原則基礎上，將小房子分給了小花，單獨繼承，這樣保障她有一個穩定的居住條件和環境。然後將150平方米的大房子由小花和小花的大伯按份共有，小花佔有40%，大伯佔有60%，這樣分割下來也是基本上兩人是各半分割，利益也基本平衡。

判決生效後，小花和大伯經過協商，將那套共有的大房子出售，小花也因此分得現金400多萬元，其母親有意願合理規畫這筆遺產。檢院等共同協商後達成一致：將這筆錢款存入公證處進行監管，由公證處按照約定的條件和程序進行撥付。小花年滿18周歲時，可將這筆錢打入小花當時指定的其名下帳戶。

精華 FAQ

  • 因父親與爺爺相繼去世後，小花與爺爺原居住的房屋成為遺產爭議焦點；身在國外的大伯主張收回房屋，雙方協商不成，遂訴諸法院。

  • 因民法典規定，若被繼承人的子女先於其死亡，該子女的晚輩直系血親可代位繼承；小花的父親先於爺爺去世，因此她可代位取得繼承權。

  • 法院判小花與大伯平分遺產，其中小房子歸小花單獨繼承，大房子按份共有；後來共有房屋出售，小花分得四百多萬元，款項交公證處監管至成年。

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