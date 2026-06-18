電動車籃裡被放用過的粉色假陽具 河南女這動作讓全網怒了
河南鄭州的陳女士近日在網上發文稱，某日傍晚她下班後準備騎電動車回家，卻在車筐裡發現有人故意放置的一個用過的假陽具。當時路邊來往行人不少，這份突如其來的低俗物品讓她倍感難堪、內心十分不適，只能尷尬地騎車離去。有人勸她報警，但她擔心遭到報復，所以選擇暫時隱忍。不少網友痛斥這種刻意騷擾他人的惡劣行徑，認為她應該立即報警；也有網友質疑假陽具不便宜，「為了騷擾別人還真下本？」。
據大河報報導，陳女士在視頻中說，那天傍晚下班準備騎車回家，發現車筐內被人惡意投放一個粉紅色的情趣用品，她原想伸手想撈出來丟掉。可手一碰，臉瞬間就紅了，而且看起來是用過的假陽具，讓她感到極度羞恥和恐懼。
由於周圍全是下班的人流，她不敢大叫，不敢扔，甚至不敢站在原地超過三秒，硬著頭皮把那東西塞進路邊垃圾桶，騎車走人。她說，她當時氣得發抖，但最後還是沒報警，不是不想報，是怕，怕對方是盯著自己放的，怕報警會被盯上甚至被報復，只能隱忍硬著頭皮騎車離開。
事後，她將這段糟心的遭遇分享到網上，提醒獨自騎車的女性多加防範，還提到粉色電動車更容易被不懷好意的人盯上。不少網友看完後紛紛痛斥這種毫無分寸、刻意騷擾他人的惡劣行徑。
據了解，類似事件並非首發，2025年，上海劉女士曾在共享單車座墊內發現情趣玩具，涉案男子當晚被警方抓獲，其動機為尋求刺激。
她發現車筐裡被人惡意放了一個用過的粉紅色假陽具。她描述自己一碰到就非常尷尬與不適，因周遭人流很多，最後只能把它丟進垃圾桶後離開。 陳女士表示自己擔心對方是盯著她放置的，若報警可能會被報復或再次騷擾。因害怕風險與現場人多，她選擇先隱忍，沒有當場報警處理。 因為這是帶有明顯羞辱與騷擾意味的低俗行為，讓許多網友感到憤怒，也擔心女性獨自行動時的安全。此外，文章還提到上海曾有類似案件被警方查獲。
精華 FAQ
她發現車筐裡被人惡意放了一個用過的粉紅色假陽具。她描述自己一碰到就非常尷尬與不適，因周遭人流很多，最後只能把它丟進垃圾桶後離開。
陳女士表示自己擔心對方是盯著她放置的，若報警可能會被報復或再次騷擾。因害怕風險與現場人多，她選擇先隱忍，沒有當場報警處理。
因為這是帶有明顯羞辱與騷擾意味的低俗行為，讓許多網友感到憤怒，也擔心女性獨自行動時的安全。此外，文章還提到上海曾有類似案件被警方查獲。
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