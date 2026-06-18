山姆食安醜聞：商品操盤手離職 如何守住「嚴選」招牌

山姆會員商店。（取材自觀察者網）

沃爾瑪 中國證實，山姆會員商店中國首席商品官（CMO）張青已提出辭呈，由於此事正值中國市場監管部門因食品安全問題約談沃爾瑪中國之際，外界關注山姆在門店快速擴張下，如何兼顧品牌規模與品質管理。

觀察者網報導，沃爾瑪中國表示，感謝張青任職期間對山姆業務作出的卓越貢獻，並正於全球範圍積極尋找繼任者。過渡期間，將由曾於2013年至2017年擔任山姆首席採購官的Neil Maffey代理職務。

中國市場監管部門日前表示，針對一段時間以來監管發現及媒體曝光的山姆線下門店與線上商店食品安全問題，已約談沃爾瑪（中國）投資有限公司負責人。

身為山姆會員商店中國最重要的商品操盤手，張青雖未必需為每起食品安全事件承擔直接責任，但她主導的精選商品模式，正是山姆過去數年快速成長的重要推手。

張青曾表示，會員制商店必須堅持精選SKU（庫存單位），聚焦垂直領域，打造高回購率的「英雄商品」，並以差異化商品提升會員辦卡與續卡意願。瑞士捲、麻糬、牛肉捲、烤雞及Member's Mark系列商品，均是這套選品邏輯的代表。

某種程度上，山姆賣的並不是商品，而是消費者對其選品能力的信任。

目前山姆在中國已有67家門店。隨著門店、自有品牌及會員數量持續增加，供應鏈管理、生產監控及冷鏈配送等環節也變得更加複雜。外界認為，張青離職不僅是一次人事更替，更凸顯山姆正面臨新的課題：如何在持續擴張與追求成長的同時，維持一貫的商品品質與消費者信任。

原山姆中國首席採購官張青。（取材自界面新聞）