詐騙？河北畫家遭「賣拐式落槌」 千萬元畫作被自己以5.7折拍下

整場拍賣只有畫主與另一名「托兒」舉牌出價。（視頻截圖）

中國藝術品拍賣 市場日前驚爆一起情節堪比電影的詐騙案。河北省河間市一名畫主丁先生，本想委託掮客將其一幅保底價高達1200萬元人民幣（約165萬美元）的珍貴畫作送往拍賣會，不料卻落入一場精心設計的「局中局」。在掮客的誘騙下，丁先生親自入場充當「託兒」舉牌炒作，卻遭遇拍賣師「閃電落槌」，最終被迫以680萬元人民幣（約94萬美元）拍下自己的作品。這場鬧劇不僅讓丁先生身陷法律糾紛，更將該畫作的市場最高價直接「鎖死」在5.7折的尷尬位置，引發業界譁然。

封面新聞報導，據了解，涉案掮客諸某先前向丁先生謊稱，已聯繫到兩位「定向大客戶」有意收購該畫作，並繞過丁先生，私下與拍賣公司簽訂了保留價1200萬元人民幣的合同。拍賣當天，諸某以「600萬元人民幣起拍、需要拉高價格」為由，慫恿丁先生親自進場當「託兒」舉牌配合。

原本以為只是走個過場的丁先生，在被安排連續舉牌兩次後，拍賣場上卻發生了匪夷所思的一幕。拍賣師在遠未達到1200萬元人民幣保留價的情況下，違反常規程序突然高喊落槌，宣布由丁先生持有的號牌以680萬元人民幣成交。丁先生事後無奈地形容，整個過程簡直就像經典小品「賣拐」的翻版──騙子誘導被害人參與輪椅拍賣，被害人還在猶豫著舉牌叫價，騙子就已經突然落槌，逼著他把輪椅買下來。他認為這是一場連環騙局，對方目的就是為了鎖死畫作價值，以便未來低價侵占。

這起離奇的拍賣會隨後被指存在多項嚴重違規。首先，根據中國「拍賣法」規定，拍賣人、委託人本身不得參與競買。其次，在叫價未達合約保留價時，該次拍賣本應宣告流拍，拍賣師卻強行落槌。更誇張的是，丁先生當時使用的號牌實際上由諸某持有，甚至未按規定繳納保證金，且該號牌在當天拍下的另外九件拍品全數均未進行實際交割。

事發後，丁先生憤而向河間市警方報案，然而檢察院審查認為，現有證據難以形成完整的證據鏈，無法充分證明諸某具有主觀詐騙畫作的故意，將案件發回警方補充偵查。

「我現在真的沒臉在圈子裡混了。」丁先生受訪時表示，由於拍賣會的成交紀錄已經被行業公開記錄在案，這幅原本市場預估破千萬的畫作，如今在官方檔案上的最高成交價被永久鎖定在680萬元人民幣。這意味著，未來任何買家參考此紀錄，都不可能再出更高的價格。

畫主的珍貴畫作被自己低價拍下。（視頻截圖）