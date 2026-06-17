粵3歲童小區大廳玩耍 遭大理石桌砸頭亡 早有住戶反映不穩

事發現場。（取材自瀟湘晨報）

廣東中山市一名3歲男童日前在社區大廳玩耍時，遭一張傾倒的大理石桌砸中頭部，送醫搶救後不治。家屬指出，石桌未固定、桌上還擺放重物，且過去已有住戶向物業反映桌體不穩，事發後物業卻遲未出面說明，引發關注。

瀟湘晨報報導，男童母親陳女士表示，事故發生於6月12日傍晚。當時孩子的爺爺帶著兩名孫子在社區活動，5歲哥哥在戶外玩滑梯，3歲弟弟則與另外兩名同齡孩童跑進大廳。爺爺當時站在門口附近，但注意力主要放在大孫子身上。

陳女士說，孩子進入大廳不到3分鐘，就傳出一聲巨響，「外面很多人都聽到『砰』的一聲」，另外兩名孩童隨即跑出來呼喊大人。她接獲鄰居通知後趕往現場，抱起孩子直奔醫院。

現場畫面顯示，大理石桌位於大廳中央，桌上擺設散落一地，地面留有血跡。陳女士表示，當時孩子被壓在傾倒的桌體下方，後腦遭重擊，「孩子當場就沒氣了」，送醫搶救後仍宣告不治。

家屬指出，涉事石桌並未固定，周邊也沒有任何安全警示。更令他們不滿的是，報警後返回現場時，地面血跡已被清理，而大廳監視器又因拍攝死角，未錄下事故發生過程。

陳女士還表示，事發三天內，物業公司未主動出面慰問或處理相關事宜。

根據家屬提供的聊天紀錄，曾有住戶向物業反映該石桌不穩。該住戶表示，入住不久後曾將物品放在桌上，發現桌體及花瓶明顯晃動，擔心發生危險，因此向物業反映，但未獲重視。

另有住戶透露，事故發生後陪同家屬查看其他大樓，發現部分單元的同類石桌也存在晃動情形，大廳部分掛畫亦不牢固。不過，物業在事故發生數小時內便將各棟大樓內的石桌全數撤除。

對此，開發商中山市盈逸房地產發展有限公司表示，社區完工交付後，公共空間配置及後續維護均由物業負責。物業公司則稱案件已由警方介入調查，不便進一步說明。

中山市公安局表示，相關警情仍在調查中；橫欄鎮相關部門也表示已介入了解，後續將公布調查結果。

受訪律師認為，物業身為設施管理人，有責任確保公共設施穩固安全，並定期檢查及排除隱患。若石桌未妥善固定導致意外發生，物業恐須承擔相應責任；是否涉及刑事責任，則有待釐清管理疏失與男童死亡之間的因果關係。

業主反映掛畫不牢靠，物業僅用膠布黏住。（取材自瀟湘晨報）