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浙男偷養300條蟒蛇 手臂粗的還跑進小區 警搜查：毛骨悚然

中國新聞組／北京17日電
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白化緬甸蟒已長至3公尺、重達200斤，成為園內明星動物，被小朋友暱稱為「小白」。...
白化緬甸蟒已長至3公尺、重達200斤，成為園內明星動物，被小朋友暱稱為「小白」。(視頻截圖)

浙江台州一名老翁散步時，意外發現一條手臂粗的蟒蛇在步道旁出沒，擔心危及民眾安全而報警。警方循線追查後，竟在一處民宅查獲309條蟒蛇，進一步揭發一起非法收購、繁育及販售國家重點保護野生動物案件，涉案蟒蛇共436條，案值高達3000萬元（人民幣，下同）。

現代快報報導，2024年3月，陳姓男子在楓山腳下散步時，發現水溝旁有一條黃褐色蟒蛇，「有手臂那麼粗」。由於當地少見此類蛇種，他懷疑可能是保護動物，於是向警方通報。

警方到場後未發現蛇蹤，但研判該蛇並非當地原生物種，且當時並非蛇類活躍季節，因此推測可能是人工飼養的蟒蛇逃逸。經向專家請教後得知，飼養蟒蛇需要恆溫環境，警方遂會同供電部門調查周邊異常用電戶，鎖定獨居且無業的郭姓男子。

警方發現，郭男住處經常有人出入，且頻繁領取乳鼠、小白鼠等爬蟲類飼料包裹。進一步調查其社群平台及交易紀錄後，懷疑他涉嫌非法繁育及販售蟒蛇。

2024年3月，警方展開搜索，在郭男住處查獲309條蟒蛇，其中包括一條白化緬甸蟒。屋內除一間房有家具外，其餘房間幾乎全被飼養箱占滿，每個箱子都養著一條球蟒。抓捕的過程，讓見多識廣的民警直呼：毛骨悚然！

郭男供稱，自己自2014年開始飼養球蟒，並研究不同花色的繁育技術，「感覺自己像在造物」。隨著飼養數量增加，每月開銷超過4000元，他便與狄姓友人合作販售球蟒。警方查明，兩人共售出80條球蟒。

警方進一步追查上游來源，查獲廣州賣家鄧姓男子，並在其住處發現47條蟒蛇。鄧男表示，蛇源來自境外賣家。

法院審理認定，郭男、狄男及鄧男長期非法收購、繁育及販售國家重點保護野生動物，共涉及球蟒435條及緬甸蟒1條，案值達3000萬元，依法判處相關刑罰。

由於查扣的蟒蛇已失去野外生存能力，且當地環境不適合放生，經多部門協調後，全數送往台州灣野生動物園收容。其中那條白化緬甸蟒已長至3公尺、重達200斤，成為園內明星動物，被小朋友暱稱為「小白」。

精華 FAQ

  • 一名老翁在楓山腳下散步時，看到水溝旁有一條手臂粗的黃褐色蟒蛇，因擔心危及民眾安全，隨即向警方通報，成為破案關鍵。

  • 警方進入郭男住處後，查獲309條蟒蛇，包含一條白化緬甸蟒。屋內幾乎全被飼養箱占滿，顯示其長期大量非法繁育與飼養。

  • 由於查扣蟒蛇已失去野外生存能力，且當地環境不適合放生，經多部門協調後，全數送往台州灣野生動物園收容安置。

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