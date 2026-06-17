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一掰就碎…山東3億北斗工程現「脆皮底座」 官方急成立調查組

中國新聞組／北京17日電
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監測山體滑坡的設備底座竟可被徒手掰開，碎裂後內部可見大量石塊填充。（取材自封面新...
監測山體滑坡的設備底座竟可被徒手掰開，碎裂後內部可見大量石塊填充。（取材自封面新聞）

山東濟濰高速沿線一項總投資近3億元（人民幣，下同）的國家重點工程近日引發關注。媒體實地採訪發現，部分用於監測山體滑坡的設備底座竟可被徒手掰開，碎裂後內部可見大量石塊填充，表面僅覆蓋薄薄一層水泥砂漿，與設計圖要求的混凝土規格疑有明顯落差，引發外界對工程品質及公共安全的質疑。

遭點名的工程為「北斗高精度重大新基建智慧監測系統」，主要用於即時監測山體滑坡等地質災害，由山東高速資訊集團承建。封面新聞報導指出，工程設計圖明確要求設備底座採用20公分高、強度等級達C30的整體混凝土澆築，地下埋深不得少於60公分，並以水泥砂漿填實縫隙。

然而，記者在現場發現，部分底座強度明顯不足，遭徒手掰開後，內部未見鋼筋結構，反而填充大量碎石，被質疑未依設計規範施工。

據報導，山東高速資訊集團是山東高速集團的子公司，而後者是世界500強，資產1.8兆，營運管理高速公路9240公里。

面對外界質疑，山東高速資訊集團相關負責人12日受訪時表示，約5000套設備採分階段施工，「中間確實有一部分達不到品質要求」。對於設計圖標示的C30混凝土規格，該負責人則稱：「應該是C10或C15的，肯定不是C30。」

報導指出，若實際採用C10或C15混凝土，其抗壓能力將遠低於C30標準，與設計要求存在明顯差異。由於該系統肩負監測地質災害任務，如今卻被質疑連設備底座本身都存在品質問題，形成強烈反差。

事件曝光後，山東省發展改革委、住房城鄉建設廳、交通運輸廳及國資委已組成聯合調查組進駐現場核查「脆皮底座」，並委託第三方專業機構對工程施工品質進行全面檢測。

官方表示，將根據調查結果依法依規處理，相關情況也將及時向社會公布。

精華 FAQ

  • 這是山東濟濰高速沿線的北斗高精度智慧監測系統，主要用於即時監測山體滑坡等地質災害，以保障道路與周邊公共安全。

  • 記者發現部分設備底座可被徒手掰開，裡面填充大量碎石，表面僅薄覆砂漿，且未見鋼筋結構，與設計圖要求差距很大。

  • 山東省發展改革委等多個部門已組成聯合調查組進場核查，並委託第三方專業機構檢測施工品質，結果將依法依規處理並公布。

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