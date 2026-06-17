我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

紐約州府110億白卡標案 司法部控圖利廠商數百萬

宣稱兒童也能玩…湘男海洋公園體驗潛水 竟遭鯊魚狠咬頭臉

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
包先生在潛水中。（取材自南方都市報）
包先生在潛水中。（取材自南方都市報）

湖南湘西一名包姓律師，日前在長沙湘江歡樂海洋公園花480元（人民幣，下同，約71美元）體驗潛水計畫時，疑遭鯊魚咬傷頭部及臉部，留下多處齒印。園方表示，涉事潛水項目已暫停開放，目前正進行升級改造；當地主管部門也已介入處理。

南方都市報報導，包先生表示，5月15日他花費480元參加園區「藍洞獵奇」潛水項目。下水前，他簽署風險告知書，並接受教練關於吐氣、換氣及上下潛手勢等基礎教學。由於工作人員曾向他表示項目安全，「連小朋友都在游」，因此他決定體驗。

然而，包先生指出，自己下潛不到30秒，就突然感到頭部劇烈疼痛，一條鯊魚從側面衝出咬住他的頭部。他形容當時「有一種心跳停止的感覺，像是時間都變慢了」。

更令他不解的是，遭咬傷後教練仍向他做出下潛手勢，他只好忍痛示意要求上浮，隨後被帶離水面並送醫治療。

根據診斷結果，包先生傷勢包括多發性動物咬傷（鯊魚）、右側顳頂部頭皮撕脫傷及右側臉部皮膚挫裂傷。他表示，頭部有兩處撕裂傷、臉部有七處傷口，「醫師說可能會留疤」。

包先生指出，事故發生後園方曾陪同就醫，但在後續賠償協商中，園區僅同意依保險理賠約2萬元。他表示將持續爭取權益，必要時不排除循法律途徑處理，「人身侵權案件這方面，我也是專業的」。

他說，希望在獲得合理賠償之外，也能促使相關項目改善安全隱患，「也希望透過個人維權，做一個普法的活案例」。

園方提供給包先生的復函指出，事故原因為「與沙虎鯊行進路線發生意外交集」。長沙湘江歡樂海洋公園工作人員表示，涉事項目目前未開放，園方正進行升級改造。

長沙市文化旅遊廣電局則表示，事件發生後，相關部門已介入處理。

包先生受傷。（取材自南方都市報）
包先生受傷。（取材自南方都市報）

精華 FAQ

  • 事件發生在湖南長沙湘江歡樂海洋公園。包姓律師花480元參加「藍洞獵奇」潛水項目，卻在下潛後不久疑遭鯊魚咬傷，事後由園方陪同就醫。

  • 他表示下潛不到30秒便感到頭部劇痛，疑遭鯊魚咬住頭臉，留下多處傷口。受傷後教練仍示意他下潛，他只好忍痛要求上浮並被送醫。

  • 園方稱涉事潛水項目已暫停開放，正在進行升級改造，並以保險約2萬元作為理賠協商。長沙市文化旅遊廣電局則表示，相關部門已介入處理。

上一則

「嚴禁說人話」…河南動物園年薪10萬「扮黑熊」 要接受投餵

延伸閱讀

鯊魚襲擊頻傳 澳洲擬放寬無人機禁令監控海域

鯊魚襲擊頻傳 澳洲擬放寬無人機禁令監控海域
泰6歲童遭祖父飼養寵物獼猴攻擊亡 母悲痛：再也不養猴

泰6歲童遭祖父飼養寵物獼猴攻擊亡 母悲痛：再也不養猴
青島動物園「虎界劉亦菲」被咬死 竟是飼養員害的…

青島動物園「虎界劉亦菲」被咬死 竟是飼養員害的…
載到醉客…網約車司機聽到「吱吱聲」 回頭一看震驚

載到醉客…網約車司機聽到「吱吱聲」 回頭一看震驚

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39

超人氣

更多 >
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢