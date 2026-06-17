宣稱兒童也能玩…湘男海洋公園體驗潛水 竟遭鯊魚狠咬頭臉

包先生在潛水中。（取材自南方都市報）

湖南湘西一名包姓律師，日前在長沙湘江歡樂海洋公園花480元（人民幣，下同，約71美元）體驗潛水計畫時，疑遭鯊魚咬傷頭部及臉部，留下多處齒印。園方表示，涉事潛水項目已暫停開放，目前正進行升級改造；當地主管部門也已介入處理。

南方都市報報導，包先生表示，5月15日他花費480元參加園區「藍洞獵奇」潛水項目。下水前，他簽署風險告知書，並接受教練關於吐氣、換氣及上下潛手勢等基礎教學。由於工作人員曾向他表示項目安全，「連小朋友都在游」，因此他決定體驗。

然而，包先生指出，自己下潛不到30秒，就突然感到頭部劇烈疼痛，一條鯊魚從側面衝出咬住他的頭部。他形容當時「有一種心跳停止的感覺，像是時間都變慢了」。

更令他不解的是，遭咬傷後教練仍向他做出下潛手勢，他只好忍痛示意要求上浮，隨後被帶離水面並送醫治療。

根據診斷結果，包先生傷勢包括多發性動物咬傷（鯊魚）、右側顳頂部頭皮撕脫傷及右側臉部皮膚挫裂傷。他表示，頭部有兩處撕裂傷、臉部有七處傷口，「醫師說可能會留疤」。

包先生指出，事故發生後園方曾陪同就醫，但在後續賠償協商中，園區僅同意依保險理賠約2萬元。他表示將持續爭取權益，必要時不排除循法律途徑處理，「人身侵權案件這方面，我也是專業的」。

他說，希望在獲得合理賠償之外，也能促使相關項目改善安全隱患，「也希望透過個人維權，做一個普法的活案例」。

園方提供給包先生的復函指出，事故原因為「與沙虎鯊行進路線發生意外交集」。長沙湘江歡樂海洋公園工作人員表示，涉事項目目前未開放，園方正進行升級改造。

長沙市文化旅遊廣電局則表示，事件發生後，相關部門已介入處理。

包先生受傷。（取材自南方都市報）