「鐵拳教育」翻版 貴陽女學生被架天台邊緣 相偽裝自殺？

兩名疑似欺凌者的女生與另一女生在大台邊緣糾纏。（視頻截圖）

韓劇 「鐵拳教育」熱播，紅遍全亞洲，校園霸凌血淋淋上演，讓無數家長揪心。劇中以暴制暴、痛快懲治校園惡霸的劇情掀起討論狂潮，更再次引發社會對校園暴力的強烈關注。該劇第一季剛落幕，現實中疑似「天台霸凌」的驚悚畫面，也在中國網路瘋傳，殘酷程度甚至比戲劇更令人毛骨悚然。

視頻中，在某棟建築物的天台上，兩名體型較大的初中女生竟將一名體型較小的女同學懸空抱起，並一度推向天台邊緣。被抱住的女生極度驚恐、拚命掙扎。萬幸的是，一名老師及時趕到並厲聲喝止：「你們在這邊鬧了多久？如果她真的掉下去了，你們是要償命的！」這才阻止了可能發生的悲劇。

網友驚呼，「如果這個孩子被扔下去了，會不會說她自己掉下去的？」

另根據視頻畫面，目測涉事學生約十三、四歲，卻做出如此高風險的危險行為，不少網民驚呼：「這簡直是想把人推下去，再偽裝成自殺」。根據視頻中人員的口音與發布者IP，網民推測事發地點為貴州省貴陽市第四十中學。

但這起「天台霸凌」缺乏官方證實： 截至目前，並無任何教育局 或警方的官方通報，來證實這起網傳的「貴陽四十中天台霸凌」事件。

有網民提出質疑，稱要警惕舊片混剪。指近期網路上有人利用舊視頻重新配文、混剪炒作的現象，該視頻的真實發生時間與地點仍有待查證。

疑似欺凌者捂著臉怕被拍到臉。（視頻截圖）

兩名女生放手後，被欺凌的女生重重摔下來（中）。（視頻截圖）

疑似欺凌者捂著臉怕被拍到臉。（視頻截圖）