北京男吃麻醬麵離奇亡 曝岳母新婚夫為奪產 投罕見劇毒

檢方談案情。（取材自三湘都市報）

北京廣播電台近日報導了一起毒殺案件，一名男子小陳在食用麻醬拌麵後突感身體不適，經搶救仍因罕見化學物質中毒導致多重器官衰竭身亡。警方循線調查發現，涉案嫌犯竟是其岳母的再婚丈夫王某。王某在案發後棄用手機潛逃外地，還穿上女性友人的衣物試圖「男扮女裝」躲避追查，最終仍遭警方逮捕。檢方分析，王某投毒是為了爭奪小陳岳母的財產，北京市人民檢察院第一分院日前以故意殺人罪及詐騙罪，對王某提起公訴。

三湘都市報報導，小陳原本身體健康，某日用餐後突然出現上吐下瀉等症狀，經妻子送醫治療後情況未見改善。院方起初認為可能是食用了不潔食物，但小陳病情持續惡化，隨後被送入加護病房接受治療。

短短數日內，小陳多項身體指標持續惡化，經進一步檢測，確認是一種罕見化學物質中毒。該毒物目前沒有有效解毒方式，小陳在重症監護室治療數日後，因多重器官衰竭死亡。

由於一般民眾接觸此類毒物的機率較低，醫院隨即報警。警方將案件列為刑事案件偵辦，並回溯小陳案發前數日的生活軌跡，蒐集約700份檢體進行檢驗，最終在一罐麻醬中驗出導致中毒的毒素。

調查顯示，小陳當天食用了麻醬拌麵，而其妻子因胃口不佳而逃過一劫。警方指出，該毒物微苦，摻入麻醬後不易察覺，懷疑有人蓄意投毒。

在調閱監視器畫面時，小陳岳母認出一名熟悉身影，正是其再婚丈夫王某。警方發現，王某在小陳中毒前多次出現在其住處電梯內，其中一次王某到達小陳家所在樓棟，卻未在該樓層下電梯，而是在樓上一層離開，形跡可疑。

警方進一步發現，小陳住院初期，王某曾多次前往探視，但在小陳被確認中毒後，王某突然失去聯繫。調查顯示，王某當時立即丟棄手機，逃往外地，並尋求昔日獄友協助藏匿。

據了解，王某曾要求獄友代為辦理住宿，但因拒絕出示身分證件，引起對方懷疑，未能順利入住。之後他透過網路結識一名獨居女子，並暫住對方家中躲避追查。

辦案人員表示，王某具有一定反偵查意識。當他察覺住處附近出現陌生人後提高警覺，穿上女性友人的衣物試圖偽裝身分，以「男扮女裝」方式逃避警方查緝，但最終仍遭警方逮捕。

警方查獲王某曾上網搜尋毒物相關資訊。雖然他在購買毒物時使用假身分，但監視器畫面仍記錄下其領取毒物的過程。

警方另查明，王某比小陳岳母年輕十餘歲，兩人於2023年登記結婚。小陳夫婦事前並不知道岳母再婚。婚後，王某多次以投資需求或家庭急需用錢等理由向妻子索取資金，累計金額超過百萬元，相關款項被用於個人消費及股票投資等用途。

檢方認為，王某涉嫌投毒的動機與財產有關。由於直接對妻子下毒容易引起懷疑，而妻子僅有一名女兒，若女兒一家發生意外，其財產繼承範圍將出現變化，因此王某將目標鎖定小陳一家。

警方調查還發現，王某此前曾因搶劫罪被判處15年有期徒刑。當年犯案時，他曾在被害人飲用水中摻入安眠藥，待對方失去意識後實施搶劫。

目前，北京市人民檢察院第一分院已依故意殺人罪及詐騙罪兩項罪名，對王某提起公訴。