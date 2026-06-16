河南斷崖式降級 副部→副處級 退休8年的王鐵再被查

河南省政府原副處級幹部王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。(取材自海報新聞)

反腐敗鬥爭再釋放「一查到底、絕不姑息」的強烈訊號。6月15日晚間，河南 省紀委監委發布權威通報：河南省政府原副處級幹部王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。

值得注意的是，這已是王鐵時隔近八年後第二次接受審查調查。王鐵此前曾任河南省副省長、省人大常委會副主任，屬於副部級高官。此番以「副處級幹部」身分在退休 八年後再度落馬，成為繼江西省委原常委趙智勇之後，又一起極為罕見的高級別官員遭「斷崖式降級」後「二次被查」的典型案例，隨即引發社會各界與法學輿論的高度關注。

中新周刊報導，回溯其落馬軌跡，王鐵曾於2012年1月出任河南省副省長，2018年1月轉任河南省人大常委會黨組副書記、副主任。同年8月17日，王鐵選擇主動投案自首。三個月後，中央紀委國家監委對其立案審查調查，查明其存在違反政治紀律搞拉票活動、利用職權為親屬經營提供幫助、違規收受禮品禮金等問題。鑑於其當時自動投案、主動交代並全額上交違紀違法所得，組織本著「懲前毖後、治病救人」的原則給予寬大處理，給予其開除黨籍、政務撤職處分，降為副處級非領導職務，並辦理退休手續。

然而，時隔近八年後，王鐵未能「平安著陸」。法學專家與廉政評論員對此指出，王鐵的「二進宮」再次印證了反腐敗絕不存在「既往不咎」的真空地帶。組織給予的寬大處理絕非問題官員的「免罪金牌」或「護身符」。一旦監察機關發現其隱瞞了未交代的嚴重問題，或是退休後仍不知收斂、涉嫌新的違法犯罪，紀檢監察機關必將依法追責。

目前王鐵正接受河南省監委的深入調查。