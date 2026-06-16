我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

河南斷崖式降級 副部→副處級 退休8年的王鐵再被查

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南省政府原副處級幹部王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。(取材自海...
河南省政府原副處級幹部王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。(取材自海報新聞)

反腐敗鬥爭再釋放「一查到底、絕不姑息」的強烈訊號。6月15日晚間，河南省紀委監委發布權威通報：河南省政府原副處級幹部王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。

值得注意的是，這已是王鐵時隔近八年後第二次接受審查調查。王鐵此前曾任河南省副省長、省人大常委會副主任，屬於副部級高官。此番以「副處級幹部」身分在退休八年後再度落馬，成為繼江西省委原常委趙智勇之後，又一起極為罕見的高級別官員遭「斷崖式降級」後「二次被查」的典型案例，隨即引發社會各界與法學輿論的高度關注。

中新周刊報導，回溯其落馬軌跡，王鐵曾於2012年1月出任河南省副省長，2018年1月轉任河南省人大常委會黨組副書記、副主任。同年8月17日，王鐵選擇主動投案自首。三個月後，中央紀委國家監委對其立案審查調查，查明其存在違反政治紀律搞拉票活動、利用職權為親屬經營提供幫助、違規收受禮品禮金等問題。鑑於其當時自動投案、主動交代並全額上交違紀違法所得，組織本著「懲前毖後、治病救人」的原則給予寬大處理，給予其開除黨籍、政務撤職處分，降為副處級非領導職務，並辦理退休手續。

然而，時隔近八年後，王鐵未能「平安著陸」。法學專家與廉政評論員對此指出，王鐵的「二進宮」再次印證了反腐敗絕不存在「既往不咎」的真空地帶。組織給予的寬大處理絕非問題官員的「免罪金牌」或「護身符」。一旦監察機關發現其隱瞞了未交代的嚴重問題，或是退休後仍不知收斂、涉嫌新的違法犯罪，紀檢監察機關必將依法追責。

目前王鐵正接受河南省監委的深入調查。

精華 FAQ

  • 通報指出，王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。這是他在先前被降級處分、辦理退休手續後，時隔近八年再次進入調查視野。

  • 2018年中央紀委國家監委查明，他曾違反政治紀律搞拉票活動，利用職權為親屬經營提供幫助，並違規收受禮品禮金，因此被開除黨籍、政務撤職，降為副處級非領導職務。

  • 因為王鐵屬於曾獲寬大處理的高級官員，退休後仍再被查，說明組織處分不是免責。若仍有隱瞞問題或新違法犯罪，監察機關依法仍會追究責任。

河南 退休

上一則

「鐵拳教育」翻版 貴陽女學生被架天台邊緣 相偽裝自殺？

下一則

全港700間兩餸飯站穩經營 平價vs.高質感路線趨兩極化

延伸閱讀

曾多次參加涉台活動 北京市政協主席魏小東落馬

曾多次參加涉台活動 北京市政協主席魏小東落馬
山西礦災82死128傷 再有應急管理系統3負責人遭查

山西礦災82死128傷 再有應急管理系統3負責人遭查
涉百億集資爆雷？ 上海「第3虎」副市長陳宇劍任內落馬

涉百億集資爆雷？ 上海「第3虎」副市長陳宇劍任內落馬
山西82死礦難 省應急廳副廳長被查「涉嫌嚴重違紀違法」

山西82死礦難 省應急廳副廳長被查「涉嫌嚴重違紀違法」

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物