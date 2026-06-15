浙江5A級景區 無人機「黑飛」扯掉女遊客300根頭髮

肇事無人機。（取材自南方都市報）

浙江省麗水市雲和梯田5A級景區日前發生一起無人機 傷人事件。一名王姓女遊客在景區遊玩時，遭其他遊客操控的無人機意外纏住頭髮並劃傷頭皮，警方與消防人員到場協助，歷經近3小時才完成拆解救援，期間王女被迫剪去300餘根頭髮。

南方都市報報導，事故發生於5月29日，王女在浙江麗水雲和梯田景區內遊玩時，一架無人機突然降落至其頭頂，螺旋槳纏住大片頭髮，造成頭皮受傷。王女表示，事發後景區負責人約50分鐘後才抵達現場，隨後警方及消防人員接力處理，最終耗費近3小時才成功將她頭上的無人機拆除。

王女指出，景區允許遊客使用無人機，但未設置明確警示標誌，也沒有看到相關管理規定，事後處理態度令她難以接受。

事件曝光後，景點無人機管理缺失、無人機違規「黑飛」等議題在網上引起熱議。

資料顯示，雲和梯田景區是華東地區規模最大的梯田群之一，於2024年2月獲評為國家5A級旅遊景區，也是中國首個梯田型5A級旅遊景區。今年「五一」假期期間，景區接待遊客達19.78萬人次，顯示遊客流量相當可觀。

不過，查閱景區官網及各大售票平台後發現，未見有關無人機飛行管理、飛行區域或申請程序的明文規範。景區客服人員則表示，目前允許遊客使用無人機，現場設有安全提示及相關指引，但未進一步說明具體管理措施。

對於事件後續進展，雲和縣文化和廣電旅遊體育局表示，案件仍在進一步處理中，暫不便對外透露細節。

王姓女遊客在景區遊玩時，無人機意外纏住頭髮。（取材自南方都市報）