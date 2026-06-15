姊姊酒駕連撞2車 還讓親弟頂包 警：1個刑拘1個行拘

車禍現場。（取材自紅星新聞）

北京市朝陽區近日發生酒駕肇逃案件。一名劉姓女子凌晨酒後駕駛保時捷，在倒車時連續撞上兩輛路邊停放車輛後逃離現場。警方循線追查時，她不僅否認駕車，還找來弟弟串供頂包，最終在監視器畫面及酒測證據下坦承犯案，因涉嫌危險駕駛罪遭刑事拘留，弟弟也因提供虛假供述被立案調查。

紅星新聞報導，警方表示，事故發生於5月25日凌晨3時30分，地點位於北京市朝陽區紅軍營東路。一輛白色保時捷倒車時，接連撞擊兩輛停放在路邊的車輛，導致車身受損、保險 桿碎裂。然而，肇事駕駛並未下車查看，反而直接駕車離開現場。

目擊民眾發現後立即報警，並提供肇事車牌資訊。警方迅速鎖定車主劉某，卻始終無法與其取得聯繫。直到清晨6時許，員警登門調查時，劉某神情慌張，堅稱當晚是弟弟姜某開車外出，甚至當場致電弟弟，姊弟兩人隔空統一說詞，企圖藉此脫罪。

然而，從事故現場附近洗車場的監視器，清楚顯示從駕車、倒車到肇事逃逸的全程，駕駛人均為劉某本人。更諷刺的是，事故發生後曾有熱心鄰居上前提醒她撞到其他車輛，還協助移開路旁錐桶，當時劉某甚至承諾會妥善處理，未料隨即踩下油門離去。

面對鐵證，劉某仍否認自己駕車，趕到現場的弟弟姜某則主動替姊姊頂罪，但對事故發生時間、行駛路線及撞擊細節一問三不知，說詞漏洞百出。

警方進一步對姊弟兩人進行酒精檢測，結果顯示姜某並未飲酒，而劉某後續抽血檢驗證實，她的血液酒精濃度高達每100毫升135毫克，已構成酒駕。

劉某當晚先後在KTV、串吧兩次飲酒，醉酒後判斷力、操作能力大幅下降，才導致倒車失誤引發事故。眼見事情敗露，她語出驚人：「好嘞，可有地兒吃飯了！」

目前，劉某因危險駕駛罪被依法刑事拘留；姜某則因向公安機關提供虛假供述，被立案調查，面臨行政拘留處罰。