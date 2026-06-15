我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

姊姊酒駕連撞2車 還讓親弟頂包 警：1個刑拘1個行拘

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
車禍現場。（取材自紅星新聞）
車禍現場。（取材自紅星新聞）

北京市朝陽區近日發生酒駕肇逃案件。一名劉姓女子凌晨酒後駕駛保時捷，在倒車時連續撞上兩輛路邊停放車輛後逃離現場。警方循線追查時，她不僅否認駕車，還找來弟弟串供頂包，最終在監視器畫面及酒測證據下坦承犯案，因涉嫌危險駕駛罪遭刑事拘留，弟弟也因提供虛假供述被立案調查。

紅星新聞報導，警方表示，事故發生於5月25日凌晨3時30分，地點位於北京市朝陽區紅軍營東路。一輛白色保時捷倒車時，接連撞擊兩輛停放在路邊的車輛，導致車身受損、保險桿碎裂。然而，肇事駕駛並未下車查看，反而直接駕車離開現場。

目擊民眾發現後立即報警，並提供肇事車牌資訊。警方迅速鎖定車主劉某，卻始終無法與其取得聯繫。直到清晨6時許，員警登門調查時，劉某神情慌張，堅稱當晚是弟弟姜某開車外出，甚至當場致電弟弟，姊弟兩人隔空統一說詞，企圖藉此脫罪。

然而，從事故現場附近洗車場的監視器，清楚顯示從駕車、倒車到肇事逃逸的全程，駕駛人均為劉某本人。更諷刺的是，事故發生後曾有熱心鄰居上前提醒她撞到其他車輛，還協助移開路旁錐桶，當時劉某甚至承諾會妥善處理，未料隨即踩下油門離去。

面對鐵證，劉某仍否認自己駕車，趕到現場的弟弟姜某則主動替姊姊頂罪，但對事故發生時間、行駛路線及撞擊細節一問三不知，說詞漏洞百出。

警方進一步對姊弟兩人進行酒精檢測，結果顯示姜某並未飲酒，而劉某後續抽血檢驗證實，她的血液酒精濃度高達每100毫升135毫克，已構成酒駕。

劉某當晚先後在KTV、串吧兩次飲酒，醉酒後判斷力、操作能力大幅下降，才導致倒車失誤引發事故。眼見事情敗露，她語出驚人：「好嘞，可有地兒吃飯了！」

目前，劉某因危險駕駛罪被依法刑事拘留；姜某則因向公安機關提供虛假供述，被立案調查，面臨行政拘留處罰。

精華 FAQ

  • 案件發生於北京朝陽區紅軍營東路，時間是5月25日凌晨3時30分左右。當時劉姓女子酒後駕駛保時捷倒車，接連撞上兩輛路邊停放車輛後離開。

  • 警方以監視器畫面確認駕駛人就是劉某，且她後續抽血檢驗血液酒精濃度達每100毫升135毫克，已符合酒駕標準，並因肇逃與醉駕涉危險駕駛罪。

  • 劉某一度找弟弟姜某到場頂包，兩人還試圖統一說詞否認是她開車，但姜某對事故細節無法自圓其說。警方因此認定他提供虛假供述，已立案調查並可能面臨行政拘留。

保險

上一則

河南國企領導值班在辦公室飲酒？國資委回應了

下一則

香港5年規畫諮詢 財爺：AI+、金融+廣納意見

延伸閱讀

桃園毒駕拒檢畏罪逃衝撞行人釀2死 國道毒駕死亡車禍「有上升趨勢」

桃園毒駕拒檢畏罪逃衝撞行人釀2死 國道毒駕死亡車禍「有上升趨勢」
吉林男酒後開叉車 72歲老人被撞截肢 索28萬被拒…自殺

吉林男酒後開叉車 72歲老人被撞截肢 索28萬被拒…自殺
特斯拉沒被撬 30萬現金卻不見 滬警揪車主1疏失、3小時破案

特斯拉沒被撬 30萬現金卻不見 滬警揪車主1疏失、3小時破案
Trader Joe's竊案追捕釀悲劇 1嫌亡2警傷

Trader Joe's竊案追捕釀悲劇 1嫌亡2警傷

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂