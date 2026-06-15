河南男應聘司機卻貸44萬給公司買豪車 2月後被辭退才知被騙

柴先生。（視頻截圖）

河南 柴先生應聘一家公司的司機，被要求先以個人名義給公司買輛車，公司承諾支付購車款及貸款 ，求職心切的他就貸款44萬元（人民幣，下同）買了輛奧迪A8。沒想到在公司工作2個月就被辭退，公司不僅不再代還貸款，還把奧迪A8拿去抵押了。如今工作沒了，還要給沒影的奧迪還貸款每月9000多，柴先生直呼被坑慘了。不過網友們大都不同情，認為這明顯是詐騙卻硬要往裡跳，「找個工作還給公司買個車，咋想的，你是去掙錢的啊」。

找工作本是想養家糊口，誰能想到一不小心竟成了給老闆背債的「冤大頭」，河南洛陽的柴先生就遭遇了這麼一齣魔幻劇情。據河南電視台都市頻道「都市報導」披露，梁先生失業後，作為家裡的頂梁柱，沒了收入的他急於找份活幹，剛好有家公司招司機，可門檻卻極其詭異：入職可以，得先以個人名義貸款買輛奧迪A8。

柴先生一聽連連擺手，這哪是找工作，這是要命啊。但公司負責人信誓旦旦地拍胸脯：車只是掛你名下，使用權歸公司，每月9000多的車貸、違章罰款公司全包，「你只管安心開車拿工資就行」。求職心切的柴先生信了，還簽下了份「賣身契」，與公司簽訂的代購協議上明確寫明：購車款及貸款由公司支付。

剛入職的頭兩個月，風平浪靜。可沒多久，公司就變臉了，甩出一份「停職留薪」協議讓他回家待著，每月只發1000塊生活費，但這1000塊也僅發了兩個月就徹底斷炊。

更糟的是，貸款還了不到一年，銀行的催款電話接著打了過來，柴先生這才發現，那輛掛在自己名下的奧迪早被公司偷偷抵押，連個車影子都見不著。他找公司理論，對方直接回：「沒錢，你想起訴就去法院告吧」。

柴先生徹底被套牢了。貸款是他名下的，銀行只認他，不還錢就得上徵信黑名單。為了保住信用，這個本就失去經濟來源的男人，只能硬扛著每月9000多的車貸，眼看家庭就要被這從天而降的44萬巨債壓垮，感嘆這哪是招聘，分明是精準收割求職者的連環套，吃準了普通人求職難、怕成「老賴」的軟肋，用虛假承諾把人騙進來當替罪羊。

律師表示，根據「民法典」第148條，一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求法院予以撤銷。據報導，這家公司以招聘當幌子，虛構「公司還貸」承諾騙取柴先生簽下貸款合同，涉嫌欺詐，柴先生有權主張撤銷該貸款合同，並要求公司賠償損失。柴先生簽的代購協議不能對抗貸款合同，可以先行償還貸款後向公司追償。

目前，柴先生已經準備走法律程序硬剛到底，他直呼「再也不當冤大頭了。希望大家引以為戒」。