特斯拉沒被撬 30萬現金卻不見 滬警揪車主1疏失、3小時破案

圖為董女士的特斯拉。 （取材自「新聞坊」）

30萬（人民幣，下同，約4.4萬美元）現金放在汽車後車廂竟不翼而飛？上海一名董姓女子近日遭遇車內財物失竊，警方調查後發現，疑是董女開的特斯拉 感應到她的手機，未能正常落鎖，才讓宵小有機可乘。在接獲報案後，上海市公安局虹口分局展現高效率，3小時內便鎖定嫌犯，追回全部贓款。

「新聞坊」報導，據警方通報，董女日前出差返家後整理車輛時，發現存放於後車廂內的30萬元現金不翼而飛。她向警方表示，這筆現金自從銀行提領後便一直放在車內，期間未曾移動，在排除家人取用可能後決定報警。

警方獲報後前往現場勘查，發現車輛外觀完整，未見遭撬開或破壞痕跡。員警詢問董女平時用車情況時發現，她所駕駛的特斯拉具備感應上鎖功能，但董女表示：「我家住5樓，車輛可能感應到了我的手機，最後沒能正常落鎖。」

掌握線索後，警方調閱車載電腦資料進行分析，發現車輛在凌晨時有落鎖紀錄，經向董女確認，她在這些時間段完全沒有開過車門。隨後警方調取社區公共監視器畫面，成功鎖定一名住在同社區的可疑男子傅某。

警方調查發現，傅某竊取現金後，先將30萬元轉移至自己的車內，為了掩飾犯行，又於凌晨1時左右返回現場，將董女後車廂內物品重新整理歸位，刻意抹去翻動痕跡。

警方掌握證據後立即前往傅某住處，當場起出遭竊現金，從報案到查獲嫌犯及追回贓款，全程歷時不到3小時。 辦案警察講述案情。 （取材自「新聞坊」）

面對警方偵訊，傅某起初否認犯行，辯稱自己只是「撿到一個包」，直到警方出示監視器畫面及相關證據後，傅某才坦承犯案。

警方調查指出，案發當晚傅某下樓抽菸時，發現董女車輛未上鎖，原本打算拿取車內物品，卻在後車廂內發現大筆現金，因一時起意而將全部款項取走。最終，傅某因涉嫌盜竊罪，已被依法採取刑事強制措施。

警方提醒，車輛並非保險箱，不宜長時間存放大量現金、珠寶首飾等貴重財物。民眾離車時除依賴感應上鎖功能外，也應確認車門是否確實上鎖；若發現財物遭竊，應保護現場並立即報警處理。