中破最大黃金竊案 2主犯均為研究生畢業 愛賭鋌而走險

中國最大黃金盜竊案告破，價值2700萬元，兩名主犯均為研究生畢業。(取材自新民晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 南京警方偵破一起大型黃金盜竊案，27公斤黃金全數追回，11名嫌疑人落網；兩名研究生主犯因網賭欠債鋌而走險，並遭跨境緝捕。

近日，江蘇南京警方破獲中國最大黃金盜竊案 ，被盜27公斤黃金（價值2700餘萬元人民幣、約398萬美元）全部追回，11名嫌疑人全部落網。其中兩名主犯均為研究生畢業，因為接觸網絡賭博欠下巨額債務，於是鋌而走險。

新民晚報報導，5月16日，南京一家奢侈品店報警，店內近27公斤黃金被盜，時價2700萬元。

民警偵查發現店內櫃台完好，鑰匙放在原處，但店內37件黃金製品不翼而飛，二樓窗台有攀爬痕跡，店內近80路監控前一晚被人為關閉，所有數據被格式化。

警方恢復監控數據後發現，案發前一個多月，有一陌生男子深夜闖入奢侈品店監控室，此人就是在本案中負責出謀畫策提前踩點的一名主犯王某。

王某於案發當天逃往泰國5月23日，在曼谷被抓獲歸案並移送回國。民警在王某家中和公司，找到了其餘被盜黃金。

案發後，二號主犯童某乘網約車一路向南狂奔至廣西南寧，稱無現金支付7000元車費，竟用半塊金條抵付。

5月18日凌晨，警方在距中越邊境僅100米的廣西寧明縣將其抓獲，當時他已兩天兩夜沒吃沒睡，正等待「蛇頭」接應，民警當場搜出黃金8.75公斤。

經查，王某和童某兩人通過網絡聯繫，王某出主意，童某實施盜竊，兩人都是研究生畢業，王某還是公司優秀員工，他們在大學期間接觸了網絡賭博欠下巨額債務，於是鋌而走險。