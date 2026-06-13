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偽造黨政軍元素 查獲假酒變「特供酒」拘40人罰7電商

中國新聞組／北京13日電
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國務院食品安全委員會辦公室近期破獲一批大型偽造「特供酒」案。（取材自新華網）
國務院食品安全委員會辦公室近期破獲一批大型偽造「特供酒」案。（取材自新華網）

AI摘要

文章摘要整理：

國務院食安辦通報破獲大型假冒「特供酒」案，查獲7.52萬箱並拘捕40人，七家電商平台因管控不力也將受罰。

國務院食品安全委員會辦公室近期破獲一批大型偽造「特供酒」案，涉案企業假借黨政軍名義註冊空殼公司，藉鋼製「子彈箱」等特殊元素包裝製售「特供酒」，將成本僅60元的酒以每箱499元（人民幣，下同）多平台直播銷售，此次共查獲涉案假酒7.52萬箱，拘捕疑犯40人，七家電商平台因管控不力將受罰。官方也提醒消費者，根本就沒有什麼「特供酒」。

央視新聞報導， 國務院食安辦昨在食品安全專題新聞發布會通報該案例稱，食安辦會同市場監管總局、公安部共立案查處違法製售「特供酒」案件52件，關停涉案獲證白酒生產企業五家、銷售主體36家，搗毀無證生產窩點三個，查處香精生產企業一家、包材印製企業七家，以涉嫌虛假廣告罪、生產銷售偽劣產品罪抓獲犯罪嫌疑人40名。查獲7.52萬箱「特供酒」多是使用成本只有幾塊錢的食用酒精加香精勾兌冒充的醬香型白酒。

同時共查處存在違法行為的平台企業七家、涉嫌銷售「特供酒」的網店61家、涉嫌以營銷話術誘騙消費者的直播間78個；同時督促相關平台企業下架全部涉案酒品。

據報導，經過近年嚴厲打擊，「特供酒」問題已基本解決，但仍有不法分子為規避監管，從明示「特供酒」到變種「特供酒」，這其中有五大忽悠消費者的「邪招」。

一是註冊隱意名稱企業包裝「特供背景」，隱晦借用黨政機關、軍隊等專屬名稱註冊公司，並在產品包裝上標示為出品方、監製方。二是蓄意把易誤導人的文字、圖案註冊成帶有認知陷阱的不良影響商標虛假營銷「特供」屬性。三是使用鋼製「子彈箱」、「京總一號」、「軍台」、「儲備」等黨政軍元素包裝或字樣包裝。四是採取流竄直播方式大搞「游擊戰術」規避監管。五是通過「特供」、「專供」暗語營造「稀缺」、「撿漏」假象誘導消費者。

市場監管總局提醒消費者：這些都屬於法律法規明令禁止的違法行為，不要相信任何形式、任何方式的「特供」、「專供」、「內供」的誤導宣傳。根本就沒有什麼「特供酒」。

兩大官媒昨也發聲。新華社在題為「哪有什麼『特供酒』，全是坑」評論中稱，此案警示平台企業必須切實加強對入網商家、直播間、帶貨主播及交易活動的審核管理，真正保障好商品和服務質量。人民日報快評指出，變種「特供酒」違法行為已從1.0版迭代到2.0版，立法和執法也必須不斷升級迭代。

國務院食品安全委員會辦公室近期破獲一批大型偽造「特供酒」案。（取材自新華網）
國務院食品安全委員會辦公室近期破獲一批大型偽造「特供酒」案。（取材自新華網）

精華 FAQ

  • 官方查獲涉案假酒共7.52萬箱，並以涉嫌虛假廣告罪、生產銷售偽劣產品罪抓獲犯罪嫌疑人40名，案件規模相當大，且已同步關停多個涉案生產與銷售主體。

  • 他們假借黨政軍名義註冊空殼公司，使用鋼製子彈箱、軍台、儲備等元素包裝，並透過特供、專供等暗語及直播話術營造稀缺感，誘導消費者誤信。

  • 官方要求平台加強入網商家、直播間與交易審核，已督促下架涉案酒品；對商家則依法查辦；對消費者則提醒別信任何特供、專供、內供宣傳，因為根本沒有特供酒。

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