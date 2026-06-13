入學體檢誤診愛滋 河南13歲學生遭學校勸退 網炸鍋

登封市嵩正中醫院出具的愛滋病病毒（HIV）檢查報告，上面寫著「結果可疑」。（取材自新京報）

河南 周口一名13歲男學生在中學新生入學體檢時，被當地醫院出具愛滋病病毒（HIV）檢查報告「結果可疑」，引發該中學恐慌，要求男學生退學或轉學。男學生父親帶著兒子去兩家三甲醫院複查，結果都是陰性，氣得找涉事醫院理論，涉事醫院稱學校「誤解」了「可疑」的檢查報告，願致歉及退費。學校原則同意該生復學，但該生因此誤檢烏龍已有嚴重心理創傷仍休學中。此事引發輿論批評校方不應歧視 性剝奪學生的教育權，呼籲官方追責。

據新京報報導，6月12日，河南周口李先生反映，他13歲的兒子在登封一學校體檢被誤判感染愛滋病病毒（HIV），隨後遭學校勸退，「當時學校打電話給我，說孩子不適合在學校待要找我面談，學校主任說檢查孩子有愛滋病，鄭州的體檢中心報告上寫了四個字：『結果可疑』」，隨後以「有傳染病」為由要求孩子退學或轉學。

李先生說，沒多久，孩子的老師也找孩子過去「勸退」：「孩子說老師告訴他『不要我上學了，說我有傳染病」。李先生說，「一個13歲的孩手被說有愛滋病踃定是承受不了這個打擊的，更何況報告上只是寫著可疑」。為此他帶著兒子和全家人前往鄭州兩家三甲醫院複查，多次HIV檢測結果均為陰性，證實孩子和全家人都未感染愛滋病病毒。

李先生找上了當初檢查可疑的登封市嵩正中醫院，對方稱，當時僅提示篩查結果「可疑」，從未確認學生感染愛滋病病毒，可能學校理解是錯誤的；況且「我們醫院做不了確診的診斷結果，診斷資質只在疾控中心有」，該院向家屬致歉，並願退還相關檢查費用。

涉事學校則表示，獲悉李先生和該生複檢結果後，已認可複查結果，同意學生返校。至於當初要求該生轉學或退學，該校相關負責人說：「這個叫勸退，雖是可疑，但學校肯定是沒辦法接收的，既做了陰性結果，想回來學校也行，或是介紹到登封武校都可以」。

不過李先生說，兒子因此烏龍承擔了巨大心理壓力，仍處於休學狀態。「在鄭州六院複查時，醫師問的也很犀利，可能對兒子的心理造成了很大的一個傷害，我要求給孩子看心理醫師做心理疏導」。至於費用，他繳了19800元（人民幣，下同）學費後又交了995元檢體費用，目前學校退了19500元。

這起疑誤診事件在網上引發討論，輿論聚焦於對13歲學生造成的心理創傷、校方和醫院的流程失範以及對愛滋病患者受教育權的歧視性剝奪問題。

網民則評論：「太可怕了，這醫院一次誤判差點毀掉一個13歲的孩子，就這麼輕飄飄地道個歉就完啦？」，「HIV都要送疾控複檢才能出確診報告的啊，怎麼初篩就被學校勸退了」，「學生即使回到學校也會被歧視」，「學校和醫院都嚴重失職」，「13歲是義務教育，怎麼能勸退？官方查查學校和醫院」，「對愛滋病者不得歧視是有規定的，看來這所學校根本沒把它當一回事」，「不管有沒有確診，都不能勸退」，「一輩子的心理陰影，不是一句道歉就結束的」。

也有網民支持學校的處理：「如果我孩子在那學校，也會擔心被感染」，「我支持學校的處理，雖然對那個學生有點不公平，這樣很自私嗎？」。