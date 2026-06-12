啥情況？情侶住烏魯木齊旅店 半夜女生床邊躺陌生男

網友對於女生房門被闖入的經歷感到不可思議。(取材自新民晚報)

半夜醒來床邊有陌生人？一名女網友發帖稱自己與男友入住烏魯木齊市一間飯店，到半夜遭陌生男子闖入，男子還躺在她旁邊睡覺。警方查明男子因為醉酒胡亂闖入對面房間，因男子態度良好澄清並非惡意，女網友最後選擇私下和解。

新民晚報導，女網友於8日晚12點入住烏魯木齊市悠居四季酒店天山國際廣場店，她和男友各睡一張床。凌晨三點她被男友叫醒。睜開眼發現身邊躺著一個陌生男子，而她的男朋友此刻躺在另外一張床上。

女網友馬上報警並聯繫前台，而後查明男子因醉酒胡亂闖入。

網友對酒店提出質疑，稱「醉酒的男生沒有前台登記，酒店的安保彷彿消失了一樣，而我們房間的門沒有任何作用。」網友並批評，酒店對其沒有任何道歉和賠償。

報導指出，烏魯木齊市悠居四季酒店天山國際廣場店的工作人員表示，男子闖入女網友房間一事屬實，男子也是酒店住客，「他是對面房的客人」。

工作人員表示，女網友沒有上防盜鏈，也沒有鎖門。工作人員稱監控顯示，男子有些醉酒，推門進入時並沒有刷卡的動作。事發後警方介入處理，誤闖男子也給予女子賠償，不過具體金額工作人員稱不便透露。