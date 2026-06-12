夜會已婚女被堵 重慶男開車拖行人夫百米 竟辯正當防衛

重慶江津法院近日審結了一起故意傷害案。（取材自微博）

重慶市江津區法院近日審結了一起故意傷害案。男子林男約王男的妻子見面，被王男及岳父攔車質問。結果林男強行駕車駛離，導致王男摔落並被拖行，經鑑定傷情為重傷二級。林男因故意傷害罪被判有期徒刑二年、緩刑二年。林男提出正當防衛的辯護意見，法院不予採納。

現代快報報導，2023年7月1日晚，王男得知林男約自己妻子見面，當晚8時許，王男和岳父駕車來到重慶市江津區一公路邊，看到了林男的越野車，王男認為妻子在林男車裡，二人便上前，岳父敲打駕駛位車窗並拉門把手，王男則敲打副駕駛車窗要林男下車。

林男不下車並準備駕車離去，王男便趴到車輛引擎蓋攔阻他，此時林男加速，導致王男從引擎蓋上摔倒右腳受傷，王男後續還被拖行100多米，直到王男妻子跑來喊停，林男才停車。

事後經鑑定，王男右腳部損傷程度為重傷二級。林男接到民警電話通知後主動到公安機關接受調查，如實供述了主要犯罪事實。案發後林男賠償王男經濟損失12.3萬元並取得諒解。

報導指出，林男和王男的妻子於2022年認識，因為兩人是賣豬肉的朋友，有時會開一些曖昧的玩笑。

王男妻子當晚與林男見面，當她看到自己的丈夫和父親開車來時，因為害怕就躲了起來，後來看到丈夫在副駕駛位置被車拖行，於是跑上前大聲喊停。

庭審中，林男辯護人提出屬過失、正當防衛、應認定自首等意見。法院審理認為，林男明知引擎蓋載人易滑落受傷，仍強行駕車，屬放任危害結果發生的間接故意，不屬過失；對方僅拍窗拉門，無現實不法侵害，林男不成立正當防衛；林男經電話通知到案並如實供述，構成自首。

案件公開後，網友對於林男與王男妻子的關係提出質疑，「這電視劇般的劇情」、「這兩人沒點關係？估計沒人信」。