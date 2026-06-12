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借朋友50萬12年沒催還 男持借條打官司為何仍討不回？

中國新聞組／北京12日電
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男子勿略債權的訴訟時效，導致要不回欠款；示意圖。(取材自紅星新聞)
男子勿略債權的訴訟時效，導致要不回欠款；示意圖。(取材自紅星新聞)

寧夏銀川的老張，手持一張50萬元借條，歷經兩審訴訟，對方亦無法證明已還款，最終仍敗訴。法院認定，雖然債務關係存在，但因超過訴訟時效，已喪失勝訴權。

紅星新聞報導，2011年9月24日，老李向老張借款，老張以一張面額50萬元(約7.4萬美元)的銀行承兌匯票支付。老李當場書寫了借條，約定一個月後還款。然而借款到期後，老李並未償還。

2013年，因老李為老張的銀行貸款提供擔保導致自身帳戶被扣劃10萬元，老張向老李出具了一張10萬元的借據。2025年，老張將老李訴至法院。一審法院以老張未能證明訴訟時效中斷、且通過2013年的10萬元借據推定50萬元債務已清償為由，駁回了其訴訟請求。老張不服，提起上訴。

報導指出，老張提交了由老李親筆書寫並簽名的借條原件，老李雖辯稱借款已於2011年以價值50萬元的煤炭償還，但未能提交任何證據。法院明確指出，老李對其關於債務已清償的主張，應承擔舉證不能的不利後果。

一審法院曾以「如50萬元未還，理應在2013年的10萬元借據上做抵扣備注」為由，推定前債已清。二審法院指出10萬元借據是獨立的擔保代償事實，與2011年的50萬元借款分屬不同法律關系，兩者並無法律上的從屬性，僅憑後一份借據不能推定前債消滅。

法院認定，案涉借款約定的還款日為2011年10月24日，訴訟時效期間應從次日起算三年。老張提交一張2013年4月27日的照片被法院採信，訴訟時效因此中斷並重新起算。

自2013年4月28日時效重新起算後，至2025年老張提起訴訟，其間長達近12年。老張未能提交任何有效證據導致訴訟時效中止、中斷。因此，法院認定案涉債權的訴訟時效期間早已屆滿。盡管債權本身並未消滅，但老張已喪失了通過訴訟獲得勝訴的權利。

精華 FAQ

  • 因法院認定這筆50萬元借款的訴訟時效已經屆滿。雖然債務關係存在，且老李無法證明已還款，但老張未能證明時效中斷或中止，故喪失勝訴權。

  • 二審認為10萬元借據是老李因擔保代償形成的獨立法律關係，與2011年的50萬元借款沒有從屬關係，因此不能僅憑這張借據推定前債已消滅。

  • 法院認定還款日為2011年10月24日，時效自次日起算三年；雖有2013年照片使時效一度中斷並重算，但之後至2025年已過近12年，因此時效早已屆滿。

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