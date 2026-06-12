13歲女懷孕了？跑到男大生學校又哭又鬧 大批學生圍觀

少女在學校又哭又鬧的畫面。（視頻截圖）

近日網路流傳一段令人揪心的視頻，一名年僅13歲的少女因與一名男大學生發生性關係後懷孕，無助地跑到男生的學校哭鬧，引發校園大批學生圍觀。視頻中，一名年長女性在旁試圖用言語安撫女孩。畫面曝光後，在網路上掀起輿論海嘯。有網友表示，若真如網上傳言涉事女孩真的才13歲，那就涉及「強姦幼女」，要以刑法論處。但也有人質疑，視頻中無法看出女孩年紀。

這起事件隨即引發網友的強烈譴責與法治討論。針對一旁大媽的勸說行為，不少網友憤怒痛批「這是在哄騙小女孩」、「小心落得包庇罪犯，警察該直接介入」。許多網民也對圍觀的大學生表示失望，認為現場「一群大學生拍視頻錄像，沒有一個有意識去保護、遮擋女孩」。不過，也有部分聲音質疑，現在孩子營養好，不看身分證很難分辨是否未成年。

有人依法論法，稱男大生讓年紀13歲的女孩懷孕，觸及刑事，不論她自願與否皆「以強姦論」，絕非「私下和解或給錢」就能了事。

根據《中華人民共和國刑法》第236條規定，「姦淫不滿十四周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰。」 依中國法律規定，14周歲被視為「性同意年齡」的法定紅線。這意味著，只要受害者年齡不滿14周歲（本案女孩據傳為13歲），無論雙方是否屬於「自願」、女孩身材是否成熟，亦或是男方是否知情其真實年齡，男方的行為在法律上直接被定性為強姦罪，且必須面臨3年以上、10年以下的從重判刑；若造成懷孕等嚴重後果，量刑甚至可能更高。

此外，強姦幼女屬於嚴重的刑事犯罪，是由檢察院提起公訴的「公訴案件」，並不需要家屬主動起訴。如同理智網友所指出的：「這是刑事案件，不是家屬告不告的問題，警察會直接立案偵查。」即便男方試圖以金錢賠償取得家屬諒解，在法律上也僅能作為法官量刑時「從輕處罰」的酌情參考，絕對無法免除其應負的刑事責任。

少女在學校又哭又鬧的畫面。（視頻截圖）