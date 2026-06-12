中國家長防子女網貸 為他們辦信用卡再「弄髒」徵信

中國家長為防子女沾染網貸，「護娃神操作」全網刷屏。示意圖。（取材自大象新聞）

中國有家長為防子女沾染網貸，故意在子女18歲生日當天為其辦信用卡後，再故意欠款逾期，只為「弄髒」徵信，成了「黑名單」。相關「護娃神操作」的「教戰」視頻，近日在各大社交平台持續發酵，爆款視頻播放量已破百萬。不少網友對此做法表示認同，有家長直言未來會效仿。但多家媒體引述律師及發布評論指出，家長此舉已涉嫌違法，更可能會打亂年輕人的人生軌跡。

「一些家長專門在孩子18歲以後，以孩子的名義申請出一張信用卡，然後刷幾百塊錢（人民幣，下同）出來，之後就不管了，拖到半年或一年後才去還。目的是為了防止孩子被那些網貸毒害」。據大河報報導，這條點讚超4.5萬、播放量超120萬的短視頻詳細講解了這套所謂網貸「避坑」手段：通過小額透支並故意拖延還款，留下徵信逾期紀錄。徵信逾期紀錄保留五年，「也就是23歲之前，那些網貸App還有各大銀行，孩子通通沒有資格辦貸款 」。

近年，不少涉世未深的年輕人誤入網貸圈套，高額利息、暴力催收接踵而至，不僅讓個人背負巨額債務，整個家庭也被拖入困境，有家長想出了「主動製造徵信黑名單」這一招。此條視頻的評論區，不少家長紛紛站隊支持：「真是好主意」、「我以後也要這麼操作」等；也有人提出不同觀點：高鐵、飛機等出行都會受到限制。

北京觀韜（鄭州）律師事務所創始合夥人劉果律師表示，此操作涉嫌多項違法違規行為。首先，18周歲公民申辦信用卡必須由本人自願辦理，家長未經子女同意，冒用他人身分申請信用卡已違法。其次，刻意透支信用卡並長期拒不還款，屬於故意造成信用卡逾期，可能涉及信用卡違規使用相關法律責任。且不良徵信紀錄保留五年裡，當事人銀行消費貸、經營貸，房貸、車貸、創業貸等剛需信貸也會全部受限。

此外，當下不少國企、事業單位、公務員招錄、部分大型企業入職，都會將個人徵信報告作為參考依據，逾期紀錄很可能讓年輕人錯失就業機會。

交通銀行、工商銀行等多家銀行信用卡中心工作人員表示，在當事人不知情下辦卡，本身就不符合金融業務規範。刻意製造信用卡逾期，還會持續產生利息與違約金，帶來額外經濟損失。

海報新聞評論指出，用黑名單防網貸，是當下焦慮的家長們一種短視的行為，也暴露了自身缺乏法律意識、不懂風險和空白的財商教育。家長以愛之名讓子女徵信逾期的操作太荒唐，連給孩子的基本尊重和溝通都做不到，拿什麼讓他信服這是「保護」？真正的保護應當是加強財商教育，幫助孩子培養「管住錢、管好錢」的能力。