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「床搖塌 墊枕頭繼續」川女舉看板曝高校女處長偷情細節

中國新聞組／北京12日電
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正宫自製看板上的舉報內容。（視頻截圖）
正宫自製看板上的舉報內容。（視頻截圖）

四川德陽一名女子近日公開舉報某高校後勤部鄢姓已婚女處長與自己丈夫偷情，她自製看板、海報到該名女處長任職的高校門口擺放、發傳單給該校師生，看板和傳單上不僅有丈夫和鄢女的親密照片，還有鄢女寫給丈夫「床給你搖垮了，地上墊兩枕頭，繼續整」等偷情細節，還指控鄢女涉貪腐。該校今晨發通報稱，學校對舉報內容正調查核實中，目前鄢女已離職。

綜合網易、中國新聞周刊報導，6月9日，四川德陽一名女子公開舉報其丈夫與高校後勤部處長鄢女存在不正當男女關係。現場視頻中，舉報女子攜他人在高校門口擺放海報、派發傳單，向過往學生及路人公示舉報內容。海報列明五條細節，指控鄢女與自己丈夫存在婚外不正當關係，同時實名舉報鄢女利用職務便利，侵占學校項目資源、中飽私囊，存在違紀貪腐行為。

看板上並指控鄢女是小三專業戶，列舉了她的幾大罪責，上面還貼著鄢女士和自己丈夫手牽手散步的親密照片；舉報人還印刷了很多傳單，在學校發放給學生。其中引起最多注意的，是舉報女子提供的聊天紀錄中，鄢女對其丈夫說：「床給你搖垮了，地上墊兩個枕頭，繼續整」，讓現場拿了傳單的學生看得臉紅不已。

正宫指控鄢女與其丈夫偷情，並自製看板和傳單在鄢女任職大學門口展示及發放。（視頻截...
正宫指控鄢女與其丈夫偷情，並自製看板和傳單在鄢女任職大學門口展示及發放。（視頻截圖）

舉報女子說，她是跟蹤丈夫很久，才捕捉到了丈夫和鄢女經常校外約會，牽手壓馬路的證據；而且，鄢女已婚，是有老公的，卻還說「喜歡牽我老公的手，自己家裡男人的手牽不得，就要牽我男人的」，讓她忍無可忍，決定舉報。

女子舉報的第三條，則指控鄢女涉中飽私囊，教她丈夫怎麼中學校的標，然後使用供貨不對版的便宜材料，走對公報銷，涉吃學校回扣。

該高校今天凌晨發布通報指出，網傳學校原職工鄢女相關信息，學校高度重視，第一時間進行核實。鄢女於2024年8月20日通過公開招聘入職學校，為後勤保障處普通職工。2026年5月25日，鄢女因身體不適提出離職申請，並於29日正式離職。針對網傳鄢女利用職務之便干預招投標行為，學校已成立專項調查組，正在進一步核查中。

精華 FAQ

  • 舉報女子攜人到該高校門口擺放看板、海報，並向師生與路人發放傳單，將丈夫與鄢姓女處長的親密照片、聊天內容及指控細節公開，引起現場圍觀與網路討論。

  • 她同時實名指控鄢女利用職務便利，疑似干預學校項目招投標，並透過供貨不對版、以次充好等方式走公帳報銷，涉嫌侵占資源、中飽私囊與違紀貪腐。

  • 校方通報表示已第一時間核實網傳資訊，並就鄢女是否利用職務之便干預招投標成立專項調查組進一步查證；通報同時提到鄢女已於5月29日正式離職。

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