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曼谷四面佛爆炸案審理逾10年 2維族男子遭判死

中國新聞組╱北京12日電
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泰國首都曼谷市中心四面佛2015年發生爆炸，為泰國近年死傷最慘重的爆炸攻擊事件，經逾10年審理，泰國法院今天作出裁決，判處兩名維吾爾族男子死刑。

泰國民族報（The Nation）等媒體報導，法院11日判處兩名中國籍維吾爾男子死刑，認定他們涉及2015年造成20人死亡、逾100人受傷的曼谷四面佛爆炸案。

這起案件審理已逾10年，檢方共傳喚超過400名證人，辯方則有45名以上證人出庭，相關卷宗多達數萬頁，期間並因多項程序問題而延宕。報導指出，此案被視為泰國近年來歷時最久、最受矚目的刑事案件之一。

法院認定，兩名被告米雷利（Yusufu Mieraili）和穆罕默德（Bilal Mohammed）在2015年8月於曼谷市中心熱門觀光景點四面佛放置炸彈，預謀殺人及殺人未遂等罪名成立。米雷利當庭表示，「泰國司法已死」，並指他不接受這一切，自己並未做錯任何事。

辯護律師朱查表示，兩名被告將提出上訴，因為案件仍有許多部分未被法院充分考量，包括被告在訴訟期間所受的待遇。

當年四面佛爆炸案發生前數周，泰國政府遣返109名維吾爾人至中國。部分分析認為爆炸案可能與遣返事件有關，帶有報復性質。

精華 FAQ

  • 泰國法院認定米雷利與穆罕默德兩名維吾爾族男子涉案，判處死刑。法院指控他們在2015年於四面佛放置炸彈，構成預謀殺人及殺人未遂等罪名。

  • 案件發生於2015年，造成20人死亡、逾100人受傷。審理拖延逾十年，因傳喚證人超過400名、卷宗達數萬頁，且期間多次出現程序問題。

  • 辯護律師表示兩名被告將提出上訴，認為法院尚有許多細節未充分考量，包括被告在訴訟期間受到的待遇。部分分析則懷疑案件與泰國遣返維吾爾人有關。

維吾爾 泰國

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