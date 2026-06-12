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桂林驚傳爆炸7死30餘傷 居民傳：70歲老人為報復幹的

中國新聞組／北京12日電
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廣西桂林興安縣興安鎮11日凌晨1時40分發生猛烈爆炸，周邊大量房屋受損。（取材自...
廣西桂林興安縣興安鎮11日凌晨1時40分發生猛烈爆炸，周邊大量房屋受損。（取材自央視新聞）

廣西桂林興安縣靈湘路11日凌晨1時40分左右，發生嚴重爆炸事故，造成7死30餘傷，事故原因仍在調查。有媒體指出，經初步調查，目前已排除爆炸是因管道燃氣等因素引起。當地多名民眾透露該爆炸是人為事件，是為了報復社會，不過目前官方尚未就爆炸原因進行證實。

綜合媒體報導，廣西興安縣公安局發布通報，廣西興安縣靈湘路發生爆炸事件。已造成七人死亡，30餘傷者送醫救治，均無生命危險。興安縣醫院工作人員稱，已收治30餘名傷者，八名傷勢較重者均無生命危險。傷者中有一名兩歲多兒童，有傷者腦出血，送醫時已昏迷目前已清醒。

多名網友拍攝的現場視頻顯示，爆炸威力巨大，一棟民房二樓的陽台被炸毀，附近的建築物門、窗、牆壁被震壞，現場一片狼藉。

爆炸中心位於當地靈湘路、渡頭巷一帶。附近居民文先生表示，爆炸發生在街上，威力巨大，「像龍捲風颳過一樣，從爆炸點到江邊，玻璃碎完、牆壁開裂、門框開裂」。

網友紛紛表示，「太嚇人了！我家離這裡2公里，窗戶都震碎了」、「有生以來第一次，我以為就我屋裡壞了，整條街的玻璃都震壞了。」還有人說，「是一條街道，都是民房，不是一家人。」

報導指，事件發生後，桂林市、興安縣立即組織公安、消防、衛健、應急等部門開展救援、處置工作。經初步調查，排除爆炸是因管道燃氣等引起，公安機關正在對事件原因開展進一步調查。

至於爆炸原因，有居民表示，現在大家都在傳是水白村的一位70歲左右的老人用炸彈炸的，但該消息還沒有被證實，只是傳聞。另一位當地民眾表示，「是人為的，一個老人被騙了，因此報復社會。不是炸藥，是不明物體炸的，估計他肯定也不懂威力這麼大。」

一位女居民說：「據說有人製作炸藥，我聽說是夫妻倆自殺式爆炸，不知真假，又有傳言說那裡有人賣茶葉欠5萬，被別人報復。」

廣西桂林興安縣興安鎮靈湘路發生爆炸事件，已經造成7人死亡，現場一片狼藉。 (中新...
廣西桂林興安縣興安鎮靈湘路發生爆炸事件，已經造成7人死亡，現場一片狼藉。 (中新社)

廣西桂林興安縣興安鎮11日凌晨1時40分發生猛烈爆炸，周邊大量房屋受損。（取材自...
廣西桂林興安縣興安鎮11日凌晨1時40分發生猛烈爆炸，周邊大量房屋受損。（取材自瀟湘晨報）

精華 FAQ

  • 依官方通報與媒體報導，事故已造成7人死亡、30餘人受傷，傷者均送醫治療，其中部分傷勢較重，但目前都沒有生命危險。

  • 初步調查已排除管道燃氣等因素引發爆炸，但真正原因仍未定案。公安、消防與應急等部門正持續蒐證，釐清是否涉及人為事件。

  • 部分居民與網友猜測是人為報復社會，甚至傳出70歲老人涉案等說法，但這些內容都未獲官方證實，仍屬地方傳聞與臆測。

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