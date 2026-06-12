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境外色情網站圍獵中國青少年 瀏覽逾億次、資金流水驚人

中國新聞組╱北京12日電
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央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達12...
央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達1200萬元，境內人員用虛擬貨幣洗錢轉移贓款。(取材自央視網)

AI摘要

文章摘要整理：

境外團伙搭建色情漫畫網站誘騙中國青少年，靠充值與頻繁換帳戶洗錢，涉案流水逾千萬元，警方破獲後多名主嫌已遭判刑。

央視近日曝光一起衝上熱搜第一的色情漫畫網站陷阱案。境外犯罪團伙搭建含有大量暴力、引誘性內容的色情漫畫網站「圍獵」中國青少年，網站瀏覽量高達1億多次，資金流水超過1200萬元。四川雅安警方歷時數月成功破案，近日，法院對鍾某宏等五名被告作出一審判決，分別依傳播淫穢物品牟利罪、幫助信息網絡犯罪活動罪判處有期徒刑與罰金。

據報導，這條跨境操控的新型網絡涉黃犯罪產業鏈涉及18個省市，警方共抓獲30多人。案件起因於一名蘇女士在凌晨收到不明扣款簡訊，調查後發現，就讀中學的兒子深夜頻繁小額充值觀看該色情網站。民警研判指出，該網站利用故事性維持注意力，透過章節切割製造懸念，引誘觀看者重複充值，且「網站後台有技術人員在不停地頻繁地更換收款帳戶」以躲避追查。

警方利用大數據平台追查，成功瓦解中國國內的技術運維與洗錢團隊。其中，負責國內網站運維的核心為鍾某宏、鍾某及鍾某傑三名「00後」青年。鍾某宏交代，他在瀏覽國外網站時被境外上線搭訕，對方稱「有一個已經搭建好的網站需要他在國內運維」，他在獲得不菲報酬後深陷其中。為擴大利益，他聯合發小鍾某、鍾某傑註冊了四家網絡科技公司接收贓款並支付運維費用。

在資金洗轉方面，境內洗錢團隊主要負責人為李某武（1989年出生，曾因傳銷判刑）及其姊夫唐某傳（1978年出生）。調查顯示，高達700餘萬元的贓款先流入上海某公司，再轉入唐某傳帳戶。唐某傳夫婦將絕大部分贓款轉給李某武，再由李某武兌換成虛擬貨幣上交境外金主。李某武交代，他是境內向境外轉移贓款的主要負責人，為幫姊姊一家增加收入，所以拉了姊夫入夥，兩人累計收受贓款860多萬元。

法院一審判決，運維主嫌鍾某宏被判有期徒刑兩年六個月，緩刑三年，並處罰金10萬元；鍾某與鍾某傑各判處兩年與一年六個月緩刑，並處罰金。負責洗錢的李某武被判處有期徒刑兩年，罰金5萬元；唐某傳被判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，罰金3萬元。目前，司法機關正深入調查色情網站的幕後境外金主。

央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達12...
央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達1200萬元，境內人員用虛擬貨幣洗錢轉移贓款。(取材自央視網)

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央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達1200萬元，境內人員用虛擬貨幣洗錢轉移贓款。(取材自央視網)

央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達12...
央視曝光境外團伙搭色情漫畫網站圍獵中國青少年，網站瀏覽量超1億次，資金流水達1200萬元，境內人員用虛擬貨幣洗錢轉移贓款。(取材自央視網)

精華 FAQ

  • 犯罪團伙以含暴力與引誘內容的色情漫畫網站作餌，透過故事懸念與章節切割延長停留時間，再以頻繁小額充值方式持續誘導未成年人付款觀看。

  • 案件橫跨十八個省市，警方共抓獲三十多人，網站瀏覽量超過一億次，資金流水逾一千二百萬元，顯示其已形成跨境操控的成熟黑色產業鏈。

  • 鍾某宏被判有期徒刑兩年六個月、緩刑三年並罰金十萬元；鍾某與鍾某傑亦獲緩刑與罰金；李某武及唐某傳則因洗錢分別被判兩年與一年三個月徒刑。

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