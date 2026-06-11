20歲打U18籃賽 球員李沂澤改名造假、虛報年齡 罰禁賽3年

李沂澤（左）、張涵泊（右）的註冊照片。(取材自封面新聞)

4月中旬，多家網絡媒體、自媒體爆料稱，在國際熱身賽上，男籃球員李沂澤的外貌與一名參加過國內青少年賽事的名叫張涵泊的球員高度相似，疑似是同一個人。中國籃球協會10日宣布，曾參加過國青U18男籃集訓的李沂澤與其與張涵泊確為同一人，李沂澤因為虛報年齡參賽被處以禁賽三年的處罰。

新華社報導，經相關機關調查，參賽登記信息中的張涵泊（出生日期為2006年3月19日）與李沂澤（出生日期為2008年3月27日）為同一人。李沂澤真實出生日期應為2006年3月19日，存在以虛假證明等辦理身分證件登記的問題。

通報顯示，在2021年至2022年期間，有關參賽單位在中國籃球協會主辦的籃球賽事中為運動員張涵泊報名參賽；在2024年至2025年期間，同一參賽單位等在中國籃球協會主辦的籃球賽事和其他全國性籃球賽事中為運動員李沂澤報名參賽。故此，李沂澤在代表上述參賽單位參加2024年至2025年期間中國籃球協會主辦的籃球賽事中存在虛報年齡的情況。經核查上述參賽情況，有關參賽單位及其領隊、教練員、助理教練員對李沂澤虛報年齡參賽應負有責任。

報導指出，依據「中國籃球協會紀律準則和處罰規定」等規定，對運動員李沂澤以及相關責任人姜媛、殷夏炎、王超、程棒棒，均處以自處罰決定作出之日起三年內限制參加中國籃協所轄賽事活動的處罰，並責令李沂澤更正年齡等信息。

而湖北省體育局籃球排球運動管理中心男籃青年隊2025年全國U18三人籃球錦標賽（男子組）比賽名次也被取消，並中止其該項賽事三年註冊資格；涉及此事的武漢體育學院附屬體育運動學校和孝感市體育藝術學校也受到了相應處罰。