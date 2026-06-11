涉百億集資爆雷？ 上海「第3虎」副市長陳宇劍任內落馬

1970年出生的上海副市長陳宇劍6月10日被官宣落馬，因涉嫌違紀違法目前正接受紀律審查和監察調查。 （取材自微博）

「70後」的上海副市長陳宇劍10日被官宣落馬，目前正接受紀律審查和監察調查。中共 中央紀委國家監委官網通報了陳宇劍被查的消息，指他「涉嫌嚴重違紀違法」；陳宇劍也是中共20大以來，繼上海市人大常委黨組書記董雲虎、前上海市委常委朱芝松之後，上海落馬遭查的第三隻「虎」。

陳宇劍5月底還曾出席公開活動，媒體指他過去任內，曾爆發百億元非法集資案，昔日同僚被認定受賄近3000萬元（人民幣，下同，約443萬美元）。據財新報導，陳宇劍在5月27至28日率團隊至安徽省六安市考察調研，這是他落馬前最後一次出席公開活動並見報。

上海市政府官網此前顯示，在上海市政府領導中，陳宇劍排名第8，負責農業農村、衛生健康、醫療保障、合作交流及橫沙新洲現代農業產業園建設等工作。分管市農業農村委員會（市鄉村振興局），市衛生健康委員會（市中醫藥管理局）、市疾病預防控制局、市醫療保障局，以及市政府合作交流辦公室（市政府協作辦公室）。

目前，上海市政府官網已經無法顯示陳宇劍的訊息。

公開資料顯示，陳宇劍生於1970年2月，來自山東郯城，擁有經濟學學士、公共管理碩士，是一名高級經濟師。

陳宇劍2014年出任上海市松江區委常委、區政府副區長。財新網報導指出，陳宇劍突然落馬，可能與涉案百億元的「聯璧金融」爆雷有關。

「聯璧金融」非法集資案共造成110萬餘名被害人、損失逾125億元（約18.4億美元）。陳宇劍遭舉報在擔任上海市松江區打擊非法金融活動小組組長時，未查處「聯璧金融」超越其經營範圍的不當作為，甚至充當其保護傘，他昔日同僚被認定受賄近3000萬元。

2019年，陳宇劍轉任閔行區區長，2021年9月任閔行區委書記，2022年7月當選中共20大代表，2023年12月升任上海副市長，躋身高官序列；其後兼任上海紅十字會會長，直至2025年3月卸任閔行書記。

報導指出，2024年11月11日，陳宇劍的同僚、時任閔行區副區長汪向陽官宣被查，今年4月被上海法院一審認定受賄2959萬餘元，獲刑11年。